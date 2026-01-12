B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat

Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat

Iulia Petcu
12 ian. 2026, 15:16
Maia Sandu spune deschis cum ar vota la un referendum pentru unirea cu România. Ce șanse există ca un astfel de vot să fie organizat
Sursa Foto: Facebook/ Nicușor Dan
Cuprins
  1. Cine sunt interlocutorii și ce temă a dominat discuția
  2. Cum a influențat trecutul sovietic parcursul Republicii Moldova
  3. Cum ar vota Maia Sandu într-un referendum organizat astăzi

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit deschis într-un amplu interviu acordat unor jurnaliști britanici despre presiunile geopolitice, propaganda rusă și opțiunile strategice ale Chișinăului. În premieră, lidera de la Chișinău a declarat explicit cum ar vota într-un eventual referendum privind unirea cu România, explicând contextul și limitele politice actuale.

Cine sunt interlocutorii și ce temă a dominat discuția

Interviul a fost realizat de Rory Stewart și Alastair Campbell, doi jurnaliști britanici cunoscuți, gazdele celui mai popular podcast din Marea Britanie. Discuția, care s-a întins pe durata a peste o oră, a abordat situația internă a Republicii Moldova, dar și contextul regional marcat de războiul din Ucraina.

Maia Sandu a vorbit despre modul în care propaganda rusă și interferențele Moscovei influențează procesele democratice din statele aflate la granița Uniunii Europene. Președinta a subliniat că Republica Moldova se află într-o zonă de presiune constantă, atât politică, cât și informațională.

Cum a influențat trecutul sovietic parcursul Republicii Moldova

În cadrul interviului, Maia Sandu a rememorat copilăria trăită în perioada sovietică și dificultățile legate de păstrarea identității naționale. Ea a explicat cum limba română a supraviețuit într-un context politic ostil și cum mișcările de renaștere națională de la finalul anilor ’80 au schimbat cursul istoriei.

Lidera de la Chișinău a amintit de amploarea protestelor din Piața Marii Adunări Naționale și de sprijinul masiv pentru revendicările identitare. În acest context, Maia Sandu a declarat: „La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte.”

Președinta Republicii Moldova a explicat că, deși susținerea populară părea semnificativă la acel moment, lipsa unui referendum face imposibilă evaluarea exactă a voinței colective. Ea a subliniat că mobilizarea de atunci ar fi putut crea premisele unui astfel de vot.

„Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum”, a precizat Maia Sandu, adăugând că amploarea protestelor indică totuși un sprijin important pentru ideea reunificării.

Cum ar vota Maia Sandu într-un referendum organizat astăzi

Întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără echivoc: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.” Este pentru prima dată când lidera de la Chișinău formulează public, fără ambiguități, această poziție personală.

Ea a explicat că realitățile geopolitice actuale fac dificilă supraviețuirea unui stat mic într-un mediu internațional instabil. „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume”, a spus Sandu, subliniind fragilitatea democrațiilor din regiune.

Maia Sandu a ținut să precizeze că, dincolo de convingerile personale, rolul său de președinte impune respectarea realităților politice interne. Ea a arătat că nu există, în prezent, o majoritate care să sprijine unirea cu România, relatează Digi24.

„Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”, a explicat lidera de la Chișinău, subliniind că integrarea europeană este o opțiune mai realistă. În același interviu, Maia Sandu a avertizat că Vladimir Putin își dorește să exercite control asupra Europei, inclusiv prin influențarea politicilor interne ale Uniunii Europene.

Tags:
Citește și...
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Externe
Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Externe
Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Externe
Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Externe
Ministrul britanic al Apărării, prins într-un atac la Kiev. Ce a declarat John Healey despre Vladimir Putin și crimele de război
Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele
Externe
Mii de turiști, blocați în Laponia, la temperaturi de aproape -40 de grade. Ce s-a întâmplat cu avioanele
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Externe
Se caută înlocuitor pentru Ramzan Kadîrov. Liderul Ceceniei se simte tot mai rău (surse ucrainene)
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Externe
Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Externe
Președintele Iranului, apel la calm. Ce spune despre protestele care s-au extins în toată țara
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Externe
Donald Trump amenință Cuba. Pe care dintre colaboratorii săi l-ar vedea conducător la Havana
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Externe
Ce a renunțat actorul Matt Damon să mai consume pentru a ajunge la greutatea pe care o avea în liceu
Ultima oră
14:59 - Cât mai ține gerul în România. ANM a anunțat cum va fi vremea în următoarele două săptămâni
14:54 - Regiunea care a devenit cea mai populară destinație turistică din UE
14:47 - Dosar de omor rezolvat după aproape 27 de ani. Procurorii au trimis cazul spre judecată
14:36 - Fiul lui Gino Iorgulescu a încercat să se sinucidă. Cum s-a filmat Mario
14:31 - Românii pierd avantajul cumpărăturilor din Bulgaria: țigările și alimentele s-au scumpit. Cum influențează trecerea la euro prețurile
14:20 - Bulgarii se pregătesc pentru alegeri anticipate. Principalul partid refuză să intre la guvernare
14:07 - Un italian de 89 de ani a ținut ostatici doi români
14:02 - Vrea ca românii să meargă la prostituate legal. Deputatul care dorește legalizarea prostituției
13:59 - Este România pregătită pentru gerul din următoarele zile? Anunțul ministrului Energiei despre situația gazelor naturale (VIDEO)
13:53 - Marine Le Pen dă ochii cu judecătorii. Primul termen în apelul la sentința prin care i-a fost interzisă candidatura