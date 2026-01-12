Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit deschis într-un amplu interviu acordat unor jurnaliști britanici despre presiunile geopolitice, propaganda rusă și opțiunile strategice ale Chișinăului. În premieră, lidera de la Chișinău a declarat explicit cum ar vota într-un eventual referendum privind unirea cu România, explicând contextul și limitele politice actuale.

Cine sunt interlocutorii și ce temă a dominat discuția

Interviul a fost realizat de Rory Stewart și Alastair Campbell, doi jurnaliști britanici cunoscuți, gazdele . Discuția, care s-a întins pe durata a peste o oră, a abordat situația internă a Republicii Moldova, dar și contextul regional marcat de războiul din Ucraina.

Maia Sandu a vorbit despre modul în care propaganda rusă și interferențele Moscovei influențează procesele democratice din statele aflate la granița Uniunii Europene. Președinta a subliniat că Republica Moldova se află într-o zonă de presiune constantă, atât politică, cât și informațională.

Cum a influențat trecutul sovietic parcursul Republicii Moldova

În cadrul interviului, a rememorat copilăria trăită în perioada sovietică și dificultățile legate de păstrarea identității naționale. Ea a explicat cum limba română a supraviețuit într-un context politic ostil și cum mișcările de renaștere națională de la finalul anilor ’80 au schimbat cursul istoriei.

Lidera de la Chișinău a amintit de amploarea protestelor din Piața Marii Adunări Naționale și de sprijinul masiv pentru revendicările identitare. În acest context, Maia Sandu a declarat: „La sfârșitul anilor 80 au fost mișcările de renaștere națională și, bineînțeles, au fost discuțiile despre reunirea cu România, deoarece Moldova a fost parte din România înainte.”

Președinta Republicii Moldova a explicat că, deși susținerea populară părea semnificativă la acel moment, lipsa unui referendum face imposibilă evaluarea exactă a voinței colective. Ea a subliniat că mobilizarea de atunci ar fi putut crea premisele unui astfel de vot.

„Dar atunci, nu puteam ști câți oameni ar fi votat, pentru că nu am avut un referendum”, a precizat Maia Sandu, adăugând că amploarea protestelor indică totuși un sprijin important pentru ideea reunificării.

Cum ar vota Maia Sandu într-un referendum organizat astăzi

Întrebată direct dacă susține unirea cu România, Maia Sandu a răspuns fără echivoc: „Dacă am avea un referendum, aș vota pentru reunirea cu România.” Este pentru prima dată când lidera de la Chișinău formulează public, fără ambiguități, această poziție personală.

Ea a explicat că realitățile geopolitice actuale fac dificilă supraviețuirea unui stat mic într-un mediu internațional instabil. „Priviți la ce se întâmplă în jurul Moldovei astăzi, priviți la ce se întâmplă în lume”, a spus Sandu, subliniind fragilitatea democrațiilor din regiune.

Maia Sandu a ținut să precizeze că, dincolo de convingerile personale, rolul său de președinte impune respectarea realităților politice interne. Ea a arătat că nu există, în prezent, o majoritate care să sprijine unirea cu România, relatează Digi24.

„Dar ca președinte al Republicii Moldova, înțeleg că nu există o majoritate care să sprijine unirea cu România”, a explicat lidera de la Chișinău, subliniind că integrarea europeană este o opțiune mai realistă. În același interviu, Maia Sandu a avertizat că Vladimir Putin își dorește să exercite control asupra Europei, inclusiv prin influențarea politicilor interne ale .