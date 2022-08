Preşedintele american Joe Biden a anunțat eliminarea liderului Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri: „S-a făcut dreptate şi acest lider terorist nu mai este”

Preşedintele american a transmis luni, în direct, la televiziune, , egipteanul Ayman al-Zawahiri, ucis în noaptea de sâmbătă spre duminică în Afganistan într-un atac cu dronă, o nouă lovitură dată organizaţiei teroriste, informează AFP.

„Sâmbătă, la ordinele mele, Statele Unite au coordonat un atac aerian la Kabul, în Afganistan, care l-a ucis pe emirul Al-Qaida, Ayman al-Zawahiri”, a declarat Biden într-o alocuţiune de la Casa Albă.

On Saturday, at my direction, the United States successfully conducted an airstrike in Kabul, Afghanistan that killed the emir of al-Qa’ida: Ayman al-Zawahiri.

Justice has been delivered.

