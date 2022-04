Președintele Consiliului European, Charles Michel, în vizită la Kiev: „Inima Europei libere și democratice”

Charles Michel, președintele Consiliului European, organismul care reprezintă statele membre UE, a sosit vineri la Kiev, în timp ce Ucraina se confruntă cu o nouă ofensivă majoră a Rusiei în estul țării, potrivit

Oficialul a postat pe Twitter o fotografie care pare a fi făcută pe peronul unei gări din capitala Ucrainei.

„La Kiev astăzi, în inima Europei libere și democratice”, a spus Charles Michel, într-un mesaj.

In Kyiv today.

In the heart of a free and democratic Europe.

— Charles Michel (@eucopresident)