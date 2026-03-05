B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”

Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: „Mulți invitați au văzut steagul României”

Ana Maria
05 mart. 2026, 14:21
Președintele Poloniei a anunțat ce a discutat cu Nicușor Dan: Mulți invitați au văzut steagul României
Sursa foto: Hepta/ Abaca Press / AA/ABACA
Cuprins
  1. Ce au discutat Nicușor Dan și președintele Poloniei
  2. Ce rol are Inițiativa celor 3 Mări pentru regiune
  3. Se pregătește extinderea formatului B9? Ce a spus președintele Poloniei
  4. Cum evoluează relațiile dintre România și Polonia

Vizita oficială a lui Nicușor Dan în Polonia a adus în prim-plan cooperarea dintre București și Varșovia, în special în domeniul securității și al colaborării economice. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a oferit detalii despre discuțiile purtate cu Nicușor Dan la Palatul Prezidențial din capitala poloneză.

Potrivit liderului de la Varșovia, întâlnirea a confirmat parteneriatul strâns dintre cele două state, într-un context regional marcat de provocări de securitate.

Ce au discutat Nicușor Dan și președintele Poloniei

Una dintre temele centrale ale discuțiilor a fost securitatea regională și cooperarea militară dintre cele două țări. Karol Nawrocki a subliniat simbolismul momentului, făcând referire la gestul de solidaritate arătat de Polonia față de România.

Am discutat teme legate de securitate. De trei zile, în jurul prezidențial mulți invitați au văzut steagul României, este Ziua Solidarității.

Cei trei piloni care unesc România și Polonia sunt NATO, suntem parte a UE, avem proiecte economice comune. Suntem convinși că prezența Armatei SUA în țările noastre este în interesul nostru.”, a spus Karol Nawrocki.

Cooperarea militară în cadrul NATO rămâne una dintre principalele garanții de securitate pentru statele din regiune, în contextul tensiunilor geopolitice din Europa de Est.

Ce rol are Inițiativa celor 3 Mări pentru regiune

Un alt subiect important a fost dezvoltarea economică și infrastructura regională prin intermediul Inițiativa celor Trei Mări, proiect care reunește mai multe state din Europa Centrală și de Est.

„Inițiativa celor 3 Mări are peste 130 de milioane de cetățeni, joacă un rol important economic.”, a adăugat el.

Proiectul este considerat esențial pentru consolidarea infrastructurii de transport, energie și digitalizare între statele participante.

Se pregătește extinderea formatului B9? Ce a spus președintele Poloniei

Karol Nawrocki a vorbit și despre viitoarele întâlniri ale statelor din flancul estic al NATO. Liderul polonez a anunțat organizarea unui nou summit în luna mai.

„În luna mai vom avea Summitul B9. În timpul campaniei electorale, am spus că vrem să extindem cu țările scandinave această axă la B12.”, a mai precizat președintele Poloniei.

Formatul B9 reunește statele din Europa Centrală și de Est aflate pe flancul estic al NATO și joacă un rol important în coordonarea pozițiilor de securitate din regiune.

Cum evoluează relațiile dintre România și Polonia

Președintele Poloniei a transmis că discuțiile cu liderul de la București au vizat și direcția strategică a Uniunii Europene, dar și cooperarea bilaterală dintre cele două state.

Am găsit un partener în domnul Nicușor Dan. În discuțiile noastre am abordat și discuții geopolitice, dar și direcția în care se îndreaptă UE.”

În mod simbolic, manifestarea prieteniei noastre sunt militarii românii, dar și contingentul polonez din România.

Ne bucură relațiile economice. investițiile noastre în România au crescut cu 3%.”, a mai menționat Karol Nawrocki, potrivit Știripesurse.

Tags:
Citește și...
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Externe
Criza din Mediterană. Italia invocă Articolul 5 din Tratatul NATO. Mai multe state europene trimit nave în zona Ciprului
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
Externe
Cel puțin 200 de morți după prăbușirea unei mine de coltan din estul Republicii Democrate Congo. Bilanțul, contestat de rebeli
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Externe
BREAKING NEWS: Iranul a atacat Azerbaidjanul. Mai multe rachete și drone iraniene au lovit un aeroport (VIDEO)
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Externe
Marele ayatollah din Iran a emis o lege care obligă orice iranian să îl ucidă pe Donald Trump (VIDEO)
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Externe
Șefa FMI avertizează: „Incertitudinea este acum noua normalitate”. Ce efecte ar putea avea războiul din Orientul Mijlociu
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Externe
Rusia se oferă să medieze negocierile de pace dintre Iran și SUA. Washingtonul spune că nu are nevoie de intermediari
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Externe
Prețul petrolului urcă rapid după escaladarea războiului SUA–Iran. Ce urmează pentru piețele energetice
Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic
Externe
Explozie puternică la un petrolier ancorat în largul Kuweitului. Navă avariată și scurgeri de petrol în Golful Persic
Canada nu exclude implicarea militară în conflictul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
Externe
Canada nu exclude implicarea militară în conflictul din Orientul Mijlociu. Mark Carney: „Îi vom sprijini pe aliaţii noştri”
China vrea să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Guvernul comunist trimite un emisar să încerce o mediere în Golf
Externe
China vrea să oprească războiul din Orientul Mijlociu. Guvernul comunist trimite un emisar să încerce o mediere în Golf
Ultima oră
16:05 - Explicațiile MAE, după ce fiica lui Victor Ponta a fost dată jos din autocarul care o ducea spre avionul de repatriere. Ce a anunțat
16:03 - Schimbare majoră pentru elevi. Categoria care ar putea fi admisă la liceu fără Evaluarea Națională
15:42 - Newsweek: Strigător la cer, Popescu Piedone primește 80.000 de euro daune morale în cazul Colectiv
15:39 - Coloane militare cu blindate COBRA II vor circula în următoarele zile prin țară. Anunțul Ministerului Apărării
15:26 - Astenia de primăvară dă peste cap organismul. De ce apare starea de epuizare care afectează persoanele trecute de 20 de ani
15:14 - Incident șocant în Sectorul 5: Momentul în care o șoferiță nervoasă a călcat cu mașina un polițist local. Cum a început scandalul (VIDEO)
15:02 - Prețurile gazelor nu se vor schimba de la 1 aprilie. Guvernul a adoptat ordonanța care plafonează prețul. Anunțul lui Ilie Bolojan (VIDEO)
14:54 - Ministerul Sănătății introduce 33 de medicamente noi pe lista de compensate și gratuite
14:42 - PSD anunță boicotarea ședinței CGMB. Daniel Băluță acuză „înăbușirea democrației” și atacă administrația Capitalei
14:23 - Nicușor Dan a decis că nu e cazul să convoace CSAT pentru a discuta despre scutul nuclear european propus de Franța. Se depărtează Nicușor Dan de Macron (VIDEO)