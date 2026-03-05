Vizita oficială a lui Nicușor Dan în Polonia a adus în prim-plan cooperarea dintre București și Varșovia, în special în domeniul securității și al colaborării economice. Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a oferit detalii despre discuțiile purtate cu Nicușor Dan la Palatul Prezidențial din capitala poloneză.

Potrivit liderului de la Varșovia, întâlnirea a confirmat parteneriatul strâns dintre cele două state, într-un context regional marcat de provocări de securitate.

Ce au discutat Nicușor Dan și președintele Poloniei

Una dintre temele centrale ale discuțiilor a fost securitatea regională și cooperarea militară dintre cele două țări. Karol Nawrocki a subliniat simbolismul momentului, făcând referire la gestul de solidaritate arătat de Polonia față de România.

„Am discutat teme legate de securitate. De trei zile, în jurul prezidențial mulți invitați au văzut steagul României, este Ziua Solidarității.

Cei trei piloni care unesc România și Polonia sunt NATO, suntem parte a UE, avem proiecte economice comune. Suntem convinși că prezența Armatei SUA în țările noastre este în interesul nostru.”, a spus Karol Nawrocki.

Cooperarea militară în cadrul NATO rămâne una dintre principalele garanții de securitate pentru statele din regiune, în contextul tensiunilor geopolitice din Europa de Est.

Ce rol are Inițiativa celor 3 Mări pentru regiune

Un alt subiect important a fost dezvoltarea economică și infrastructura regională prin intermediul , proiect care reunește mai multe state din Europa Centrală și de Est.

„Inițiativa celor 3 Mări are peste 130 de milioane de cetățeni, joacă un rol important economic.”, a adăugat el.

Proiectul este considerat esențial pentru consolidarea infrastructurii de transport, energie și digitalizare între statele participante.

Se pregătește extinderea formatului B9? Ce a spus președintele Poloniei

Karol Nawrocki a vorbit și despre viitoarele întâlniri ale statelor din flancul estic al NATO. Liderul polonez a anunțat organizarea unui nou summit în luna mai.

„În luna mai vom avea Summitul B9. În timpul campaniei electorale, am spus că vrem să extindem cu țările scandinave această axă la B12.”, a mai precizat președintele Poloniei.

Formatul B9 reunește statele din Europa Centrală și de Est aflate pe flancul estic al NATO și joacă un rol important în coordonarea pozițiilor de securitate din regiune.

Cum evoluează relațiile dintre România și Polonia

Președintele Poloniei a transmis că discuțiile cu liderul de la București au vizat și direcția strategică a Uniunii Europene, dar și cooperarea bilaterală dintre cele două state.

„Am găsit un partener în domnul Nicușor Dan. În discuțiile noastre am abordat și discuții geopolitice, dar și direcția în care se îndreaptă UE.”

În mod simbolic, manifestarea prieteniei noastre sunt militarii românii, dar și contingentul polonez din România.

Ne bucură relațiile economice. investițiile noastre în România au crescut cu 3%.”, a mai menționat Karol Nawrocki, potrivit .