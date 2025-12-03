B1 Inregistrari!
Selen Osmanoglu
03 dec. 2025, 07:35
Președintele sud-coreean: „Japonia și China sunt în conflict și a lua partea uneia dintre ele nu face decât să agraveze tensiunile”
Lee Jae-myung Sursa foto: Hepta / DPA Images
Cuprins
  1. Poziția Coreei de Sud
  2. Risc militar
  3. Dispute teritoriale reaprinse

Președintele sud-coreean Lee Jae-myung a transmis miercuri un mesaj ferm în ceea ce privește neutralitatea Seulului în disputa dintre Japonia și China, pe tema Taiwanului. El a subliniat că o poziționare de partea uneia dintre tabere ar alimenta instabilitatea regională.

Poziția Coreei de Sud

Într-o conferință de presă organizată cu ocazia unui an de la puciul ratat din Coreea de Sud, Lee Jae-myung a declarat că Seulul trebuie să adopte o abordare echilibrată în fața crizei tot mai adânci dintre Beijing și Tokyo, conform Agerpres.

„Japonia și China sunt în conflict și a lua partea uneia dintre ele nu face decât să agraveze tensiunile”, a afirmat liderul sud-coreean, punând accent pe faptul că politica externă a țării sale trebuie să fie ghidată de prudență și stabilitate, nu de impulsuri geopolitice.

Acesta a completat că „abordarea ideală este să coexistăm, să ne respectăm reciproc și să cooperăm cât mai mult posibil”. Tot el a sugerat că doar dialogul și colaborarea pot tempera situația sensibilă din regiune.

Risc militar

Președintele a descris Asia de Nord-Est drept „o regiune foarte periculoasă din punct de vedere al securității militare”, având în vedere rivalitățile istorice și evoluțiile recente legate de Taiwan.

Tensiunile au escaladat vizibil după ce noul premier al Japoniei, Sanae Takaichi, a sugerat luna trecută posibilitatea unei intervenții militare japoneze în cazul unui atac al Chinei asupra Taiwanului.

Beijingul consideră insula Taiwan drept parte inalienabilă a teritoriului său și nu a exclus niciodată folosirea forței pentru a o readuce sub control.

Declarațiile premierului japonez au provocat reacții dure din partea Chinei, care și-a avertizat cetățenii să evite deplasările în Japonia, a convocat ambasadorul nipon și chiar a anulat un concert al unui artist japonez programat la Shanghai.

Dispute teritoriale reaprinse

Conflictul diplomatic a fost alimentat și de un incident marți dimineață, când paza de coastă japoneză a raportat pătrunderea a două nave chineze în apele teritoriale din jurul Insulelor Senkaku.

Insulițele nelocuite, cunoscute drept Senkaku în Japonia și Diaoyu în China, reprezintă una dintre cele mai sensibile dispute teritoriale din Asia, având o importanță atât strategică, cât și economică.

Tokyo administrează de facto aceste teritorii, însă Beijingul revendică la rândul său suveranitatea asupra lor, iar orice incident în zonă reaprinde tensiuni deja mocnite.

 

 

 

