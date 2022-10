Previziune apocaliptică a unui „călător în timp”, care susține că vine din anul 2.906. Ce se va întâmpla în februarie 2023

Un bărbat, care susține că este „călător în timp”, s-a făcut cunoscut pentru videoclipurile postate TikTok. Acesta oferă .

„Călătorul în timp” a prezis un alt fenomen care, după spusele acestuia, .

„Timevoyaging” a transmis că opt persoane vor fi selectate la întâmplare pentru a merge în anul 2906, anul din care susține că s-a întors în 2021, astfel încât să poată fi martori la daunele pe care oamenii le-au cauzat Pământului.

De curând, bărbatul a postat o listă cu dezastrele naturale catastrofale cu care oamenii din întreaga lume se vor confrunta, asta până în 2024 dacă criza climatică nu este evitată, notează gandul.ro.

În clipul video care a adunat până acum peste 4.000 de aprecieri, „călătorul în timp” a scris: „OPRIȚI SCROLLUL. Da, sunt un călător în timp real. Voi duce în curând 8 persoane în viitor. În mai puțin de 6 luni, 8 oameni pe care îi aleg la întâmplare vor merge în anul 2906. Vor ajunge să vadă haosul și ravagiul pe care omenirea le-a provocat și vor preveni lucrurile acestea când se vor întoarce.”

„Acest lucru nu va dovedi doar că sunt un călător în timp, dar ”, a mai scris acesta, potrivit sursei citate.

Who wants to go?