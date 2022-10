Un bărbat, care susține că e „călător în timp” și vine din anul 2671, face un anunț apocaliptic: Ce se va întâmpla pe 30 noiembrie 2022

Un bărbat, care susține că este „călător în timp”, spune că vine din anul 2671. Se pare că acesta a luat cu asalt TikTok-ul, unde avertizează cu privire la un meteorit, care

Previziunea unui „călător în timp”, care susține că vine din anul 2671

Eno Alaric i-a avertizat pe oameni să țină minte cinci date din viitor, .

„Prima dată este 30 noiembrie 2022, când ne vom lua adio de la întuneric, deoarece o stea va exploda și lumina ei va ajunge pe Pământ, făcând ca văzduhul să fie luminat ani de zile de acum încolo”, a transmis TikToker-ul.

O altă dată menționată de acesta este 8.12.2022, când „un meteorit uriaș va lovi Pământul, având în interior noi tipuri de metale și specii extraterestre”.

De asemenea, , când un cutremur de 9.8 grade ar putea „deschide o gaură în Groapa Marianelor”, cauzând eliberarea celor mai mari specii.

„Nici noul an nu va aduce evenimente plăcute”, a specificat „călătorul în timp”. În 29.01.2023, oamenii vor descoperi „specii masive de păianjeni, furnici și urși”.

