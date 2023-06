Prigojin, atac la adresa Moscovei: „Rusia se va trezi și își va da seama că Crimeea este ucraineană”

, a acuzat armata rusă de faptul că „ascunde” dificultățile cu care se confruntă armata rusească în fața contraofensivei ucrainene.

„Inamicul ocupă Patîhatî, nordul Robotîne şi Urojaine, ceea ce înseamnă că porţiuni mari din teritoriu au fost pierdute în faţa inamicului”, a spuns el într-o înregistrare audio publicată pe Telegram, potrivit .

Kievul „ne provoacă pierderi serioasă și probleme care sunt mușamalizate, pe care rușii nu le știu”, după câteva săptămâni de contraofensivă, spune Prigojin.

„Toate astea sunt complet ascunse tuturor. Într-o bună zi Rusia se va trezi şi îşi va da seama că Crimeea este . Aceasta este o trădare directă a intereselor Federaţiei ruse”, a acuzat Evgheni Prigojin.

