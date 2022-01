Primul guvern îndepărtat în 2022, în urma unor proteste violente. Reședința prezidențială, incendiată. Război civil (VIDEO)

Anul 2022 a început cu violențe în Kazakhstan. Nemulțumiți de creșterea accelerată a prețurilor la gaze, cetățenii au ieșit în stradă și și-au strigat nemulțumirile, informează The Guardian. După două zile de proteste, guvernul a demisionat.

Zeci de mii oameni au ieșit în stradă pentru a cere demisia Guvernului Askar Mamin. Premier interimar va fi Alichan Smajylow. Președintele Kassym Jomart Tokayev a fost nevoit să declare stare de urgență în capitala Nur-Sultan, în orașul Almatî și în provincia Mangistau.

Protestatarii au atacat sediile instituțiilor publice și forțele de ordine, care au atacat la rândul lor cu gaze lacrimogene.

De asemenea, reședința prezidențială a fost incendiată. În prezent, oamenii continuă să se bată cu Armata.

Old residence of President in #Almaty on fire after massive protest in #Kazakhstan. pic.twitter.com/4OtdrtUezy — World Breaking (@World_Breaking_) January 5, 2022

Pinta mal la situación en #Kazajistan. Gobierno dimitido en pleno, presidente #Tokayev promete un cambio (destituido del Consejo de Seguridad Nacional el hijo d̶e̶l̶ ̶d̶i̶c̶t̶a̶d̶o̶r̶ del ex presidente #Nazarbayev). Aún así, enfrentamientos y tiroteos en #Almaty y otras ciudades. pic.twitter.com/Ld1cSic1ws — Alfonso Poza (@alfonso_poza) January 5, 2022

Forțele de ordine nu au mai putut face față valului de protestatari (VIDEO)

Cel puțin 190 de persoane, dintre care aproximativ 100 de agenți ai forțelor de ordine au fost răniți. Până în prezent, 200 de protestatari au fost arestați.

De frica unui nou val de violențe, președintele a dat asigurări că prețurile la carburanți vor reveni la nivelul anterior, „în scopul asigurării stabilității”.

Pe internet au apărut deja imagini cu violențele din Kazakhstan. Într-un video se poate urmări cum mulțimea a capturat un grup de agenți ai forțelor de ordine, pe care i-a pus pe jos și i-a percheziționat.