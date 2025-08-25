B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional

Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional

Răzvan Adrian
25 aug. 2025, 22:20
Primul transplant de plămân de porc la om a fost realizat în China. Cât timp a rămas organul funcțional
Sursa Foto: Freepik

O echipă de medici chirurgi din China a reușit, pentru prima dată, să transplanteze un plămân de porc modificat genetic într-un pacient uman aflat în moarte cerebrală. Această cercetare, publicată în revista Nature Medicine, marchează o nouă etapă în studiile despre xenotransplantare, informează Daily Mail.

Cuprins:

  • O premieră mondială
  • Ce tehnologie a fost folosită
  • De ce este acest lucru important pentru viitorul medicinei

O premieră mondială

Operația a fost efectuată la Universitatea Medicală Guangzhou, unde un plămân de porc din rasa Bama Xiang a fost transplantat unui bărbat de 39 de ani, declarat în moarte cerebrală după o hemoragie.

Cercetătorii au menționat că „plămânii de porc nu au fost transplantați niciodată la oameni”, conform Daily Mail.

După intervenție, organul a rămas viabil și funcțional timp de 216 ore, adică nouă zile, ceea ce sugerează că în viitor oamenii ar putea trăi cu plămâni de origine animală.

Ce tehnologie a fost folosită

Pentru a realiza transplantul, cercetătorii au utilizat tehnologia CRISPR, care a permis eliminarea antigenelor ce ar fi putut provoca respingerea organului de către sistemul imunitar uman. Această metodă, deși controversată, facilitează modificarea precisă a ADN-ului.

După transplant, specialiștii au observat primele semne de afectare a plămânului după 24 de ore, iar în zilele trei și șase au apărut simptome de „respingere mediată de anticorpi”. Din acest motiv, experimentul a fost oprit în a noua zi.

Cu toate acestea, cercetătorii subliniază că „acest studiu arată fezabilitatea xenotransplantului de plămân de la porc la om și oferă informații esențiale despre barierele imunologice, fiziologice și genetice care trebuie depășite”, conform Daily Mail.

De ce este acest lucru important pentru viitorul medicinei

Lipsa organelor pentru transplant rămâne o criză pe tot globul. Experimentele cu inimi, rinichi și ficat de la porci modificați genetic au arătat rezultate promițătoare, dar plămânii sunt o provocare mai mare, fiind foarte fragili și expuși la factori externi.

Cercetătorii cred că, deși transplanturile de plămâni de porc la oameni în viață sunt încă departe de a deveni realitate, această procedură deschide calea pentru noi soluții medicale.

Studiile viitoare vor încerca să optimizeze medicamentele imunosupresoare, să îmbunătățească conservarea organelor și să testeze pe pacienți cu insuficiență respiratorie severă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
Externe
Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Externe
Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
Donald Trump reafirmă sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei. Ce a spus acesta
Externe
Donald Trump reafirmă sprijinul SUA pentru securitatea Ucrainei. Ce a spus acesta
Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta
Externe
Melania Trump la 55 de ani: cum își menține silueta de model și ce exerciții face aceasta
Reuters: Primul caz uman de „screwworm” confirmat în SUA. Ce este acesta
Externe
Reuters: Primul caz uman de „screwworm” confirmat în SUA. Ce este acesta
Volodimir Zelenski respinge ideea concesiilor rusești în războiul din Ucraina. Ce a declarat acesta
Externe
Volodimir Zelenski respinge ideea concesiilor rusești în războiul din Ucraina. Ce a declarat acesta
Mari semne de întrebare după ancheta morții lui Felix Baumgartner. Ce au găsit procurorii italieni
Externe
Mari semne de întrebare după ancheta morții lui Felix Baumgartner. Ce au găsit procurorii italieni
Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei
Externe
Au început să-și renoveze locuința, iar ce au descoperit a șocat pe toată lumea. Ce a găsit un cuplu fix sub podeaua casei
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
Externe
O româncă a fost uitată de soț într-o benzinărie din Germania: După mai bine de 100 de kilometri, șoferul și-a dat seama că soția lipsește
Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant
Externe
Tragedie în Cairo! Un copil de 13 ani a murit după ce a mâncat trei pachete de noodles instant
Ultima oră
22:49 - Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! De când devin obligatorii buletinele cu cip
22:19 - Scenă șocantă în Timiș. Bărbat de 75 de ani, surprins în timp ce își alerga partenera pe stradă, înarmat cu un cuțit
22:12 - Profesorii pregătesc boicotarea începutului de an școlar / Ce spun liderii de sindicat despre greva generală
21:51 - Pompierii români continuă lupta cu incendiile din Spania. Misiunea lor a ajuns în a patra zi
21:50 - Copil de un an, în stare gravă la spital după ce a căzut dintr-o mașină în mers. Cum s-a produs accidentul
21:43 - Românii, campioni europeni la „rupt ușa”: Mai puțin de 1 din 50 de angajați stau suplimentar la serviciu / Aproape jumătate dintre salariați lucrează în sectorul public
21:22 - Preparatul care te ajută să salvezi ardeii și roșiile uitate prin frigider. Cum se pregătește
21:14 - Tragedie în Marea Britanie. Trei persoane au murit după ce un elicopter s-a prăbușit
21:06 - Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Nu mi se pare normal să stai să negociezi dacă respecți sau nu legea”
20:50 - Descoperire halucinantă la un cimitir din Brăila. Ce face administratorul cu osemintele celor a căror rude nu plătesc taxa pentru mormânt