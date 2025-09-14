Uciderea Charlie Kirk a declanșat o anchetă de proporții în Statele Unite, cu detalii care atrag atenția publicului și amplifică dezbaterea politică.

Una dintre informațiile centrale, confirmată de oficiali de rang înalt din cadrul FBI pentru Fox News Digital, este faptul că presupusul asasin, , în vârstă de 22 de ani, locuia cu partenerul său transgender într-un apartament din Saint George, Utah.

Cine este partenerul transgender și cum a cooperat cu FBI

Potrivit oficialilor FBI, Robinson se afla într-o „relație romantică” cu o persoană transgender. Identitatea acesteia nu a fost dezvăluită, dar autoritățile au subliniat că partenerul este extrem de cooperant și că a oferit anchetatorilor detalii importante, scrie

„Extrem de cooperant”, au spus agenții, adăugând că partenerul „nu avea nicio idee” despre planurile lui Robinson de a-l asasina pe Charlie Kirk. Surse oficiale au mai precizat că acesta nu este acuzat de nicio activitate ilegală.

Cum au contribuit mesajele dintre cei doi la localizarea suspectului

FBI a găsit mesaje text și alte comunicări între Robinson și partenerul său, care au permis agenților să restrângă aria de căutare. Din apartamentul celor doi au fost confiscate computere și alte probe electronice, trimise la centrul FBI din Quantico pentru analiză.

Deocamdată, nu există indicii că partenerul ar fi implicat direct, însă ancheta continuă. Oficialii au refuzat să comenteze dacă acesta ar putea fi inculpat pe viitor.

Cum s-a desfășurat atacul asupra lui Charlie Kirk

Charlie Kirk, o voce conservatoare apropiată de Donald Trump, a fost împușcat pe 10 septembrie în timpul unei dezbateri la Universitatea Utah Valley. Potrivit autorităților, focul a fost tras de pe acoperișul unei clădiri aflate la aproximativ 200 de metri distanță.

Cu câteva momente înainte, Kirk fusese întrebat din public: „Știți câți americani transgender au fost atacatori în masă în ultimii 10 ani?”, întrebare la care el a răspuns: „Prea mulți.” La o a doua întrebare despre numărul total de atacuri armate, el a replicat: „Numărând sau nu și violența bandelor?” La scurt timp după, a fost împușcat. Kirk avea 31 de ani, era căsătorit și tatăl a doi copii mici.

Cum a fost prins Robinson și ce rol a avut familia sa

Suspectul a fost identificat după ce tatăl său l-a recunoscut în imaginile video difuzate public de FBI pe durata unei operațiuni de 33 de ore. Potrivit unei surse citate de Fox News Digital, Robinson ar fi ajuns acasă la părinți declarând că vrea să se sinucidă.

Tatăl său a discutat cu un pastor cunoscut înainte de a-l preda autorităților. Președintele Donald Trump a lăudat public eficiența directorului FBI, Kash Patel, pentru „capturarea rapidă” a presupusului asasin.

Ce au descoperit anchetatorii despre armă și muniție

Arma a fost găsită în apropierea campusului, alături de tuburi de cartușe. Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a confirmat că muniția purta inscripții antifasciste.

Un tub folosit și trei cartușe neutilizate prezentau aceste mesaje, detaliu care a ridicat noi întrebări despre motivația atacatorului și posibile legături ideologice.

Ce urmează în ancheta FBI

FBI a anunțat că investighează „un număr record de ponturi” și că va analiza fiecare posibilă legătură. „Oricine implicat, oriunde în lume, va fi adus în fața justiției”, a declarat un purtător de cuvânt al Biroului.

Apartamentul din Saint George, unde Robinson locuia împreună cu partenerul său, se află la doar câteva ore distanță de locul atacului, dar și în aceeași comunitate cu părinții suspectului. Anchetatorii încearcă acum să stabilească dacă Robinson a acționat singur, ce motivații a avut și ce rol au jucat mediul online și convingerile sale personale.