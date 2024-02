Propagandiștii ruși cer bombardarea României la televiziunea de stat Rossia-1: „Românii au devenit prea aroganți” (VIDEO)

Unul dintre invitații din emisiunea propagandistului Vladimir Soloviov de la postul Rossia-1 s-a arătat de părere că România ar trebui „bombardată” deoarece românii „au devenit prea aroganți”, transmite .

Derapajul îi aparține lui Dmitri Evstafiev, profesor de comunicare, media și design la Universitatea HSE din Rusia.

„Este nevoie să bombardăm. Încep să fiu tot mai mult de acord cu Vladimir Rudolfovic (Soloviov). Însă nu aș bombarda Polonia. Trebuie să negociem cu ei. I-aș lovi pe români. De ce? Au devenit prea aroganți. În mod clar au devenit prea aroganți (…) Gaza este bombardată acum. Spre deosebire de Gaza, eu aș lovi țintit câteva baze militare românești prin care sunt trimise arme și muniții”, a declarat Dmitri Evstafiev.

Solovyov’s guest, Russian political scientist/propagandist Evstafiev, said that he’d bomb Romania. He also wants to bomb Poland, but later.

Putin’s puppets will say Russia poses no threat to Europe, but in reality, Ukrainians protect NATO today from fighting a war tomorrow.

— Victoria (@victoriaslog)