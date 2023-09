Propunere șocantă în Rusia: Testarea antidrog a tuturor parlamentarilor din Duma de Stat: „Vedem cine are predispoziție sau dependență”

Un deputat rus din fracțiunea Rusia Unită a generat o controversă semnificativă prin propunerea sa de a impune testarea antidrog obligatorie pentru toți angajații de stat și municipalități, precum și pentru deputații din toate nivelurile parlamentare. Bisultan Hamzaiev, cunoscut pentru promovarea unui stil de viață sănătos și combaterea dependenței de alcool și droguri, susține că această măsură ar trebui să devină o realitate în serviciul public rus, relatează , citat de .

Propunerea lui Hamzaiev merge chiar mai departe, sugerând că testarea pentru consumul de droguri ar trebui să fie obligatorie la angajare sau după alegerile parlamentare. Pe viitor, el susține că angajații și parlamentarii ar trebui testați în mod regulat și aleatoriu, trimestrial și fără avertisment.

„Ideea nu este suspiciunea, ideea este să ne asigurăm că cel mai bun dintre cei mai buni lucrează în serviciul public”, spune Hamzaiev.

