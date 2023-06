Protest masiv al opoziției din Polonia împotriva guvernului: „Suntem o jumătate de milion aici”. A participat inclusiv Lech Walesa

Sute de mii de oameni au mărșăluit prin centrul Varșoviei pentru a protesta împotriva guvernului populist de dreapta al Poloniei înainte de alegerile delicate care vor avea loc în toamnă. Partidul Lege și Justiție (PiS) a ajuns la putere în 2015, de când a erodat normele democratice, a atacat justiția independentă și a lansat campanii împotriva comunității LGBTQ+ și a drepturilor reproductive, scrie .

„Suntem o jumătate de milion aici, este un record”, a spus Donald Tusk, fostul prim-ministru care conduce gruparea de opoziție a Platformei Civile. El a spus că marșul de duminică a fost cea mai mare adunare politică de când Polonia și-a recâștigat independența după perioada comunistă.

Nu a existat nicio confirmare oficială a mărimii mitingului, deși primăria din Varșovia a dat și o estimare de 500.000, iar străzile centrale au fost aglomerate de mulțimi de protestatari. Metroul orașului a fost copleșit pe măsură ce oamenii convergeau spre centru. Mulți oameni fluturau steaguri poloneze sau UE și starea de spirit era festivă.

„Întreaga Polonie, întreaga Europă și întreaga lume văd cât de puternici suntem și cât de pregătiți să luptăm din nou pentru democrație și libertate, așa cum am făcut acum 30, 40 de ani”, a spus Tusk mulțimilor la începutul evenimentului..

Tusk, care a servit două mandate ca prim-ministru al Poloniei din 2007 până în 2014, a revenit la politica națională după un mandat de cinci ani ca președinte al Consiliului European.

Lots of EU flags at that protest in Poland

🇵🇱🇪🇺

— 🇪🇺 Frank 🏳‍🌈 (@ChillaxBcn)