Proteste la Londra: Cetățenii britanici cer reintegrarea în Uniunea Europeană

Proteste contra-Brexit la Londra, sâmbătă. Sute de britanici au manifestat pe străzile capitalei engleze pentru a demonstra că și doresc ca țara să se întoarcă în Uniunea Europeană.

Thousands of Anti-Brexit Campaigners March in London Calling for UK to ‘Rejoin the EU’ — Nimrah Khatoon (@KashifNimrah)

Brexitul, o greșeală imensă

Protestatarii consideră decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană, luată în urma referendumului din iunie 2016, drept o „greșeală imensă”. Ei își exprimă convingerea că Marea Britanie ar trebui să revină în blocul comunitar pentru a-și proteja interesele și pentru a contracara efectele negative sociale și economice.

In London today… with thousands and thousands to call for the return of the UK into the EU after the Brexit disaster ! 🇬🇧 🇪🇺 — Guy Verhofstadt (@guyverhofstadt)

Protestatarii au subliniat faptul că sondajele arată că aproximativ 60% din populația Marii Britanii și 80% dintre cei cu vârsta sub 25 de ani exprimă în mod constant dorința de a se reîntoarce în Uniunea Europeană. Ei au subliniat și faptul că campania pro-Brexit a fost caracterizată de rasism și xenofobie, ceea ce a alimentat preocupările lor în legătură cu decizia de a părăsi UE.

Un alt aspect important este vocea tinerilor, care au fost mai puțin implicați în votul pentru Brexit din cauza vârstei. Ceira Sergeant, în vârstă de 21 de ani, din Walton, Liverpool, a subliniat că mulți dintre colegii săi nu au avut oportunitatea de a-și exprima opiniile la momentul referendumului, deoarece erau prea tineri.

La eveniment au participat și protestatari din alte țări europene. Terry Reintke, membră a Parlamentului European din Germania și copreședintă a Grupului Verzilor din legislativul UE, a exprimat simpatie pentru evenimentele precum Marșul Național de Reîntregire și a subliniat că Marea Britanie rămâne un „partener absolut integrat” în ochii europenilor. Ea a evidențiat, de asemenea, că există milioane de oameni în Marea Britanie care doresc să revină în UE și că „ușa” rămâne deschisă pentru această posibilitate, dacă există dorința.