Protestele continuă în Serbia. Studenții au blocat străzile din centrul Belgradului și cer renumărarea voturilor (VIDEO)

Studenții sârbi care protestează împotriva alegerilor presupuse fraudate din capitala Serbiei, Belgrad, au declanșat o blocadă de 24 de ore asupra unui minister guvernamental în centrul orașului, potrivit .

Studenți activiști sârbi organizați sub numele de „Borba” [„Luptă”] au anunțat vineri o blocare a străzilor de 24 de ore din fața Ministerului Administrației de Stat, pentru a face presiuni asupra acestuia să deschidă lista electorală și să întreprindă o revizuire adecvată a acesteia, înainte de organizarea unor noi alegeri.

Protests over the election results in Serbia are ongoing, and are often met with police, tear gas, violence, and roadblocks. But some students have decided to apply a different approach to civil disobedience.

— DW News (@dwnews)