Protestele din Grecia continuă! „Mișcarea prosoapelor” se extinde, autoritățile începând arestarea pentru ocuparea ilegală a plajelor

Primarul insulei grecești Paros a declarat duminică, 13 august, că sub presiunea cetățenilor care cer accesul liber pe plaje, de obicei pline de șezlonguri și umbrele de soare, autoritățile au intensificat controalele.

Markos Koveos a menționat că „încălcările legii privind instalarea de afaceri la malul mării sunt o problemă recurentă, dar în această vară problema s-a agravat și, datorită implicării cetățenilor, controalele au fost intensificate”.

Spre finalul lunii iulie, mai multe fotografii în care sute de greci adunați pe o plajă din Paros țin în mână un banner pe care scria „Reclaim de beach” au fost publicate pe rețelele de socializare. Ulterior, acestea au devenit virale.

Din acel moment, clipuri video și fotografii în care sunt surprinse plajele „invadate” de șezlonguri la „prețuri adesea exorbitante”, au ajuns pe Internet.

Pe X-ul lui Elon Musk, fosta aplicație Twitter, hashtagul „kinima petsetas” (mișcarea prosoapelor de plajă) sau „plaje libere” a devenit foarte cunoscut și utilizat.

Astfel de proteste au avut loc și pe alte insule turistice, printre care Mykonos, Naxos și Creta.

Autoritățile au început arestările pentru ocuparea ilegală a plajelor grecești. Cel puțin 50% din suprafața plajei ar trebui lăsată liber, conform legislației.

„În caz de încălcare a legii, primăriile trebuie să raporteze problema Ministerului de Finanțe, care este responsabil de acordarea de autorizații pentru societățile comerciale de pe plajă și de impunerea de amenzi”, spune Markos Kovaios, conform .

Zilele trecute, Ministerul de Finanțe a efectuat mai multe controale în insulele Ciclade, trei manageri din Naxos fiind arestați pentru ocuparea „ilegală” a plajelor.

A movement has been born in Paros. It’s motto is „Reclaim the Beach”, and it’s formed up by residents of the island who protest in front of greedy beach bars, demanding access to the beach for all as well as an end to illegal sunbeds. Here they are in front of Marcello Beach.

— Niko Efstathiou (@NikoEfst)