Protestele se extind la sud de Dunăre, în Peninsula Balcanică. După sârbi care acuză , după bulgari care au ieșit în stradă împotriva majorării taxelor, a venit rândul fermierilor greci.

Protestele fermierilor greci care își cer drepturile

au ieșit miercuri în stradă și au blocat principalele autostrăzi și șosele pe coridorul central nord-sud între Atena şi Salonic. Protestele au afectat traficul rutier, povocând întârzieri în transportul de mărfuri și de pasageri, transmite dpa. Fermierii au anunţat că vor continua acțiunile în timpul sărbătorilor de Crăciun şi de Anul Nou dacă guvernul nu va veni cu promisiuni concrete de a-i ajuta.

De mai multă vreme, fermierii se plâng de întârzieri la plata subvenţiilor. Ei cer sprijin suplimentar din partea guvernului de la Atena acuzând creșterea drastică a costurilor de producţie. Pe lângă plata la timp a subvenţiilor aşteptate, fermierii mai cer preţuri corecte pentru produsele lor pe carele scot la vânzare.

Mai multe puncte de trecere a frontierei, spre Bulgaria, Macedonia de Nord, Turcia şi Albania au fost paralizate de mișcările de protest. Drumurile au fost blocate cu tractoare şi alte utilaje agricole, a relatat postul de televiziune ERTnews.

Cele mai mari blocaje sunt concentrate, în prezent, la un nod de transport din regiunea din jurul oraşului Larisa, în centrul Greciei. Aici au venit cei mai mulți protestatari cu tractoare și utilaje, din mai multe regiuni. Blocaje se înregistrează şi în nordul ţării, iar şoferii sunt nevoiţi să facă ocoluri mari. În câteva regiuni au avut loc ciocniri între agricultori şi poliţie. Autoritățile au folosit gaze lacrimogene şi au operat arestări.

Ευτυχώς που δεν είχαμε τραυματίες και θύματα!

Ντροπή και αισχος — Νέμεσις (@nemesis_24_)

Bulgarii au ieșit în stradă împotriva austerității

Zeci de mii de persoane au manifestat luni la Sofia contra guvernului bulgar. Protestele au marcat o intensificare a mișcprii anticorupție dintr-una dintre cele mai sărace state ale UE. Bulgarii au reclamat majorările de taxe și politicile de austeritate prevăzute în bugetul pentru 2026, informează AFP.

Spre finalul manifestațiilor au avut loc mai multe ciocniri cu poliția. Protestatarii au luat drept țintă sediul unui partid ce susține guvernul și un birou al partidului aflat la putere. Forțele de poliție au replicat cu grenade lacrimogene și au arestat mai mulți manifestanți.

Oamenii au început să iasă în stradă din 26 noiembrie pentru a protesta contra proiectului de buget. Acesta prevedea o majorare a salariilor din sectorul public concomitent cu creșteri de impozite. Într-un context de neîncredere în instituțiile statului, detractorii proiectului de buget estimează că finanțele publice sunt atât de corupte încât măsurile vor amplifica nivelul corupției statului.

La presiunea străzii, guvernul bulgar a anunțat că va propune amendamente la proiectul de lege și a retras punctele contestate, precum majorarea cotizațiilor sociale. Odată cu intrarea Bulgariei în zona euro pe 1 ianuarie, acest buget va fi primul calculat în moneda europeană. Bulgaria se numără printre statele membre UE cele mai corupte, alături de Ungaria și România, potrivit indicelui de percepere a corupției al .

🚨PROTESTS ERUPT IN BULGARIA 🇧🇬 50K+ mainly Gen Z warriors storm the streets of Sofia to demonstrate against the corrupt ruling administration, mafia budgets & corrupt oligarchs 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 — James Goddard (@JamesPGoddard90)

Protestele au încins și Serbia

Serbia este cuprinsă de anti-guvernamentale care durează de mai bine de un an. Protestele au izbucnit după tragedia din orașul Novi Sad, din 2024, când au murit 16 persoane după ce s-a prăbușit acoperișul unei gări.

Pe 1 noiembrie, zeci de mii de protestatari s-au adunat în orașul Novi Sad, din nordul Serbiei, pentru a comemora un an de la această nenorocire. Evenimentul de comeorare a declanșat noi mișcări de protest antiguvernamental, relatează TVPWorld. Bulevardul Libertății, care duce la locul dezastrului, a fost plin de tractoare, motociclete și bannere. Protestatarii au solicitat tragerea la răspundere și demisia partidului SNS al președintelui Aleksandar Vučić.

După aproape un an de proteste antiguvernamentale conduse de studenți, tensiunea persistă în Serbia. Mulți compară tragdia de la Novi Sad este comparată cu tragedia de la Colectiv, din București, din urmă cu 10 ani.

Alte proteste antiguvernamentale au avut loc câteva zile mai târziu, pe 11 noiembrie. Mii de sârbi au înconjurat fostul sediu din Belgrad al armatei sârbe. Ei au protestat faţă de o lege recent adoptată de parlament care accelerează transformarea acestui imobil într-un complex de lux. Proprietatea a fost concesionată unei companii fondate de ginerele lui Donald Trump, Jared Kushner, relatează Reuters.

Mulţi sârbi consideră vechiul sediu al Armatei, distrus în 1999, într-un bombardamentelor NATO, din timpul conflictului din Kosovo, un omagiu adus celor care au murit şi un monument al arhitecturii moderniste din epoca iugoslavă. Ei se opun concesionării.