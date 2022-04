Pușcașii marini din Mariupol: Nu am cedat și suntem loiali până la sfârșit. Fiecare ucrainean să-și amintească de costul acestei rezistențe și să lupte până la victoria finală (VIDEO)

Pușcașii marini ucraineni din Brigada 36 care apără Mariupolul au înregistrat un mesaj video în care susțin că nu au cedat și că rămân loiali. Ei au cerut ucrainenilor să-și amintească de costul acestei rezistențe și să lupte până la final, iar Europei și întregii lumi să ajute Ucraina. Clipul a fost transmis în contextul în care, luni, pe pagina de Facebook a Brigăzii fusese postat un mesaj în care era anunțată „ultima bătălie, pentru că ni se epuizează muniţiile”.

Pușcașii marini din Mariupol luptă în continuare cu invadatorii ruși

„Glorie Ucrainei! Noi suntem apărătorii Mariupolului, Brigada 36 de pușcași marini, care au apărat și vor apăra acest oraș până la sfârșit. Nu am cedat niciodată. Am ținut fiecare centimetru din acest oraș cât am putut de mult timp. Dar realitatea este de așa natură încât orașul este cu adevărat blocat, încercuit – nu au existat provizii de muniție sau alimente”, au transmis pușcașii marini într-un clip primit de , de 1+1 Media.

Potrivit G4Media, în același mesaj, ei au ținut să mulțumească fiecărui ucrainean care continuă să lupte și să aibă încredere în ei: „Această credință ne-a susținut atât de mult timp. Noi nu am cedat. Am rămas loiali și vom rămâne loiali pentru totdeauna”.

„Fiecare ucrainean trebuie să își amintească acestei rezistențe și să termine treaba: să lupte până la victoria finală. Ucraina, Europa, lumea… Noi credem în victorie și suntem pentru totdeauna loiali, loiali până la sfârșit”, au mai afirmat soldații.

Pușcașii marini, reacție după informațiile care au circulat despre ei

Reacția lor vine după ce, luni, pe pagina lor de Facebook a apărut un mesaj în care se preciza că „Azi (luni) va fi probabil ultima , pentru că ni se epuizează muniţiile (…). Unii dintre noi vom muri, alţii vom fi luaţi prizonieri. Suntem pe cale să dispărem lent”.

De asemenea, în postare era exprimat regretul că nu a existat sprijin ”de la Comandamentul armatei şi de la preşedintele” Volodimir Zelenski.

Ulterior, Serghei Orlov, viceprimarul oraşului Mariupol, a declarat că luptele continuă, iar informaţiile din postare sunt false.