Acasa » Auto » S-a aflat ce marcă era mașina electrică ce a luat foc în București. Cu cât se vinde acum, pe internet, acest model

Ana Maria
17 feb. 2026, 21:18
Sursa foto: agropro
Cuprins
  1. Ce model e mașina electrică care a luat foc
  2. Ce controale sunt în desfășurare la RAR, după ce o mașină electrică a luat foc
  3. Ce semnal de alarmă trag specialiștii

Săptămâna trecută, o mașină electrică a luat foc pe Bulevardul Constructorilor din București. Incidentul a avut consecințe tragice. O femeie de 51 de ani, care se afla pe bancheta din spate, a murit, iar șoferul, în vârstă de 56 de ani, a suferit arsuri.

Ce model e mașina electrică care a luat foc

Vehiculul care a luat foc era un model Arora S2, un cvadriciclu electric de mici dimensiuni. Acest model îl găsești pe internet la prețuri cuprinse între 34.000 și 36.500 de lei. În urma tragediei, mai multe platforme de vânzare online au retras modelul de la comercializare. Decizia a venit la doar câteva zile după producerea accidentului.

Vehiculul este încadrat legal ca „scuter electric închis” și poate fi condus fără permis și poate atinge o viteză între aproximativ 45 și 90 km/h, în funcție de versiune, potrivit G4Media.

Ce controale sunt în desfășurare la RAR, după ce o mașină electrică a luat foc

Ministrul Transporturilor a trimis Corpul de Control la Registrul Auto Român pentru a verifica modul în care aceste vehicule au fost omologate și înmatriculate. Autoritățile analizează dacă procedurile au fost respectate și dacă normele de siguranță au fost aplicate corespunzător. Raportul este așteptat în următoarele săptămâni și ar putea conduce la noi măsuri pentru creșterea siguranței utilizatorilor.

În paralel, ancheta penală privind circumstanțele în care vehiculul a luat foc continuă. Autoritățile vor stabili dacă au existat erori tehnice sau nereguli în exploatarea vehiculului.

Ce semnal de alarmă trag specialiștii

Accidentele în care au fost implicate vehicule electrice de mici dimensiuni au devenit o preocupare tot mai mare la nivel european, pe măsură ce tot mai mulți români aleg alternative ecologice pentru deplasările urbane. Cvadriciclurile electrice precum Arora S2 oferă avantajul consumului redus și al permisului necerut pentru șoferi, însă experții atrag atenția asupra riscurilor legate de baterii și sisteme electrice care pot supraîncălzi.

În alte țări, au fost raportate incendii similare, ceea ce a dus la retrageri preventive și verificări stricte. Autoritățile române vor analiza atât omologarea, cât și condițiile de exploatare pentru a preveni tragedii viitoare.

