Vladimir Putin autorizează utilizarea armelor de foc, de către grupuri private de mercenari, pentru a proteja . În acest sens, a fost promulgată o lege.

Vladimir Putin se teme de atacuri asupra infrastructurii energetice

O lege promulgată marți, la , permite firmelor private de securitate de protecție și pază să folosească arme de foc pentru a apăra instalaţii energetice de importanţă critică. Vladimir Putin a luat această măsură pentru a evita riscul ca astfel de instalații să fie atacate, relatează Reuters. Conform sursei citate, guvernul rus a extins tipul de arme ce pot fi utilizate în astfel de situații.

Legea intră în vigoare imediat și vine în contextul intensificării atacurilor Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol şi a principalelor puncte de export ruseşti. Forțele armate ucrainene lansează atacuri cu drone asupra acestor instalații pentru a submina capacităţile Moscovei de a obține venituri din vânzarea produselor petroliere.

Astfel, firmele private de protecție și pază vor putea desfăşura arme mai puternice, de tip militar, precum puşti de asalt Kalaşnikov. Mercenarii vor fi angajați pentru protejarea unor situri cheie.

Încă de anul trecut, din luna octombrie, Rusia a anunțat că va apela la rezerviști militari pentru a apăra infrastructura civilă, cum ar fi rafinăriile de petrol. Unele rafinării, inclusiv în Republica Başkortostan din Munţii Ural, au instalat reţele anti-drone.

Ucraina lansează atacuri asupra rafinăriilor rusești

Legea promulgată de Vladimir Putin vine după ce a întețit atacurile cu drone asupra obiectivelor care țin de infrastructura energetică. Zilele trecute forțele ucrainene au atacat o rafinărie de petrol din regiunea Saratov. De asemenea, au fost vizate mai multe obiective militare, inclusiv postul de comandă al unei unități de drone de elită rusești Rubikon din Mariupol.

Ministerul Apărării din a susținut pe 21 martie că, peste noapte, a interceptat 283 de drone ucrainene deasupra regiunilor Briansk, Smolensk, Kaluga, Belgorod, Voronej, Rostov, Volgograd, Tula, Riazan, Kursk, Saratov, Samara și Moscova, precum și a Republicii Tatarstan și a Crimeii ocupate de Rusia.

Orașele Saratov și Engels din regiunea Saratov și Toliatti din regiunea Samara au fost, de asemenea, vizate de atac. În aceste orașe sunt amplasate situri militare și industriale rusești, inclusiv rafinăria de petrol Saratov și aerodromul militar Engels-2. Alte drone au fost doborâte în apropierea rafinăriilor de petrol din Ufa, a relatat pe 21 martie Radium Khabirov, șeful Republicii Bashkortostan.