B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente

Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente

Iulia Petcu
06 mart. 2026, 09:54
Atac aerian amplu asupra mai multor regiuni din Ucraina. Unde au fost raportate cele mai mari distrugeri după bombardamente
Doi adulți și o adolescentă răniți în atacuri rusești asupra regiunii Dnipropetrovsk din Ucraina. Sursa foto: Telegram/Oleksandr Hanzha
Cuprins
  1. Cum s-a desfășurat atacul aerian lansat de Rusia
  2. Ce distrugeri au fost raportate în orașele afectate
  3. Cum au intervenit autoritățile locale după bombardamente

Un nou val de bombardamente a lovit Ucraina în noaptea de joi spre vineri, când armata rusă a lansat rachete și zeci de drone asupra mai multor regiuni. Atacul a provocat distrugeri semnificative și a rănit civili, în timp ce apărarea ucraineană a reușit să intercepteze o mare parte dintre aparatele fără pilot.

Cum s-a desfășurat atacul aerian lansat de Rusia

Forțele ruse au folosit în timpul bombardamentelor nocturne rachete și 141 de drone Shahed, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. Sistemele de apărare aeriană au reușit să distrugă 111 dintre acestea înainte să își atingă țintele.

Atacurile au vizat mai multe regiuni, însă una dintre cele mai afectate zone a fost Dnipropetrovsk, unde bombardamentele au provocat pagube importante în mai multe localități. Incendiile au cuprins aproape 50 de clădiri, inclusiv blocuri de locuințe și o întreprindere, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru limitarea pagubelor.

Rușii au atacat trei districte ale regiunii cu sisteme de lansatoare multiple de rachete, drone și artilerie. Trei persoane – o fată de 15 ani, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 55 de ani – au fost rănite în districtul Nikopol. Toți vor primi tratament în ambulatoriu”, a anunţat Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare a regiunii Dnipropetrovsk.

Ce distrugeri au fost raportate în orașele afectate

Bombardamentele au lovit orașul Nikopol și comunitățile Myrove și Pokrovske, unde mai multe clădiri și infrastructuri au fost distruse sau avariate. O locuință, trei anexe gospodărești și un automobil au fost complet distruse, iar numeroase alte imobile au suferit daune.

Pe lângă locuințe, atacurile au afectat și infrastructura civilă. Au fost avariate clădiri de birouri, o întreprindere, magazine, un salon de coafură și peste douăzeci de blocuri sau case, dar și vehicule de transport.

Incendii puternice au izbucnit și în orașul Kryvyi Rih, unde au fost lovite mai multe blocuri de locuințe, un liceu, o companie și o facilitate de infrastructură, relatează Antena3.

Cum au intervenit autoritățile locale după bombardamente

Autoritățile locale au anunțat că mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate pentru a sprijini locuitorii afectați de bombardamente. În paralel, au fost organizate centre speciale de sprijin pentru persoanele rămase fără locuințe sau cu locuințele grav avariate.

„Echipele serviciilor locale sunt mobilizate. Nimeni nu va rămâne fără ajutor”, a transmis Oleksandr Vilkul. Ulterior, oficialul a precizat că bilanțul preliminar indică până la 30 de clădiri avariate în urma bombardamentelor, iar echipele de intervenție continuă evaluarea pagubelor.

Tags:
Citește și...
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Externe
Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Externe
Kristi Noem, controversata șefă a Departamentului de Securitate Internă (DHS) a fost demisă. Trump o numește emisar special pentru America Latină
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Externe
Transnistria se confruntă din nou cu o criză a gazului. Cum afectează conflictul din Iran aprovizionarea regiunii
Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
Externe
Donald Trump cere grațierea lui Netanyahu și contestă succesiunea lui Khamenei. Ce rol vrea SUA în viitorul conducerii Iranului
Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
Externe
Peste 300.000 de companii ar putea primi bani înapoi după o hotărâre istorică. Cum va gestiona guvernul american rambursarea tarifelor ilegale impuse de Trump
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Externe
Criză în Orientul Mijlociu. Rusia nu este interesată de războiul din Iran. Kremlinul își va urmări propriile interese
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Externe
Un cutremur minor a stârnit panică în Sicilia. Localnicii au crezut că sunt atacați de Iran. De ce se tem că insula ar putea deveni o țintă
Conflict deschis între Volodimir Zelenski și Viktor Orban. Miza disputei, ajutorul financiar acordat de UE pentru Ucraina
Externe
Conflict deschis între Volodimir Zelenski și Viktor Orban. Miza disputei, ajutorul financiar acordat de UE pentru Ucraina
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Externe
„România a fost deja ţinta armelor iranienilor”. Avertismentul unui fost oficial israelian. Cât ar putea dura războiul din Orientul Mijlociu
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Externe
Război în Orientul Mijlociu. Marea Britanie trimite avioane de luptă în Qatar
Ultima oră
09:57 - Kate Middleton, în centrul atenției la festivalul Holi. Detaliul din ținută care a stârnit valuri pe internet (FOTO)
09:44 - DNA descinde în Portul Constanța! Doi șefi din vămile portuare, reținuți într-un dosar de mită
09:14 - Ministerul Sănătății extinde rețeaua pentru pacienții cardiaci critici. Unde vor funcționa noile unități medicale din România
09:06 - Lia Olguța Vasilescu, reacție dură în scandalul fiicei lui Victor Ponta: „Să te bați cu copiii adversarilor politici e degradant!”
08:37 - Carnea de miel se scumpește înainte de Paște 2026. Cât au ajuns să plătească românii în piețe și supermarketuri
08:28 - Poluarea afectează sănătatea mintală. Ce spun specialiștii despre riscul de depresie și anxietate
07:40 - Zeci de familii trăiesc izolate în Vâlcea după ce drumul a cedat. Autoritățile spun că nu au bani pentru reparații: „Soluții ar fi”
07:17 - România, împărțită între primăvară și iarnă. Cum este vremea pe 6 martie în țară
23:59 - Sinucidere într-o comună din Argeș. Bărbat găsit împușcat în locuință
23:54 - Fraudă de amploare după apeluri false în numele ANAF. Cum au reușit escrocii să obțină peste 100.000 de euro