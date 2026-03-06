Un nou val de bombardamente a lovit Ucraina în noaptea de joi spre vineri, când armata rusă a lansat rachete și zeci de drone asupra mai multor regiuni. Atacul a provocat distrugeri semnificative și a rănit civili, în timp ce apărarea ucraineană a reușit să intercepteze o mare parte dintre aparatele fără pilot.

Cum s-a desfășurat atacul aerian lansat de Rusia

Forțele ruse au folosit în timpul bombardamentelor nocturne rachete și 141 de drone Shahed, potrivit Statului Major al . Sistemele de apărare aeriană au reușit să distrugă 111 dintre acestea înainte să își atingă țintele.

Atacurile au vizat mai multe regiuni, însă una dintre cele mai afectate zone a fost Dnipropetrovsk, unde bombardamentele au provocat pagube importante în mai multe localități. Incendiile au cuprins aproape 50 de clădiri, inclusiv blocuri de locuințe și o întreprindere, iar echipele de intervenție au fost mobilizate pentru limitarea pagubelor.

„ au atacat trei districte ale regiunii cu sisteme de lansatoare multiple de rachete, drone și artilerie. Trei persoane – o fată de 15 ani, un bărbat de 66 de ani și o femeie de 55 de ani – au fost rănite în districtul Nikopol. Toți vor primi tratament în ambulatoriu”, a anunţat Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare a regiunii Dnipropetrovsk.

Ce distrugeri au fost raportate în orașele afectate

Bombardamentele au lovit orașul Nikopol și comunitățile Myrove și Pokrovske, unde mai multe clădiri și infrastructuri au fost distruse sau avariate. O locuință, trei anexe gospodărești și un automobil au fost complet distruse, iar numeroase alte imobile au suferit daune.

Pe lângă locuințe, atacurile au afectat și infrastructura civilă. Au fost avariate clădiri de birouri, o întreprindere, magazine, un salon de coafură și peste douăzeci de blocuri sau case, dar și vehicule de transport.

Incendii puternice au izbucnit și în orașul Kryvyi Rih, unde au fost lovite mai multe blocuri de locuințe, un liceu, o companie și o facilitate de infrastructură, relatează Antena3.

Cum au intervenit autoritățile locale după bombardamente

Autoritățile locale au anunțat că mai multe echipe de intervenție au fost mobilizate pentru a sprijini locuitorii afectați de . În paralel, au fost organizate centre speciale de sprijin pentru persoanele rămase fără locuințe sau cu locuințele grav avariate.

„Echipele serviciilor locale sunt mobilizate. Nimeni nu va rămâne fără ajutor”, a transmis Oleksandr Vilkul. Ulterior, oficialul a precizat că bilanțul preliminar indică până la 30 de clădiri avariate în urma bombardamentelor, iar echipele de intervenție continuă evaluarea pagubelor.