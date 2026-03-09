Războiul din Orientul Mijlociu provoacă efecte în cascadă la nivelul . După prețul petrolului, au înregistrat o majorare pe Analiștii avertizează în legătură cu riscurile legate de aprovizionare.

Războiul din Orientul Mijlociu afectează prețul cerealelor

Cotaţia uleiului de palmier a urcat luni dimineaţă cu 10%, iar cotaţia grâului este aproape de cel mai ridicat nivel din ultimii ani. Cotaţia uleiului de palmier a înregistrat cel mai semnificativ avans, din 2022, când principalul producător, Indonezia, a oprit exporturile. Războiul din Orientul Mijlociu ar putea veni cu riscuri legate de aprovizionarea cu cereale, avertizează analiştii citați de .

La bursa de la Chicago, cotaţia uleiului de soia, cel mai apropiat substitut al uleiului de palmier, a urcat cu 5%. Analiștii se așteaptă la o perioadă mai lungă de creștere a cotațiilor, cea mai îndelungată începând din 2008.

Luni dimineaţa, pieţele de cereale şi de seminţe oleaginoase au urmat tendinţele din domeniul energiei. Cel mai tranzacţionat contract pe grâu de la Chicago Board of Trade a crescut cu peste 3%. De asemenea, au urcat cotaţiile porumb şi soia boabe. Cotaţiile materiilor prime vor continua să crească în cazul escaladării războiului din Iran, apreciază experții.

Economia globală, dată peste cap

Aceste evoluții sunt influențate de creșterea prețurilor la energie şi la îngrăşăminte, pe fondul crizei provocate de războiul din Orientul Mijlociu. Investitorii sunt îngrijoraţi că preţurile ridicate la ţiţei afectează inflaţia pe plan global şi creşterea economiei mondiale.

„Consumatorii din SUA ar putea vedea rapid creşterea preţurilor la pompă, apoi majorarea preţurilor alimentelor, dacă nu se modifică preţurile la îngrăşăminte şi la transport. Deşi cei mai mulţi fermieri şi-au achiziţionat deja necesarul pentru 2026, anul viitor ar putea simţi efectele negative, dacă nu se redeschide curând Strâmtoarea Ormuz”, a apreciat Joe Davis, director la compania de brokeraj Futures International.

Blocajele apărute în livrările de petrol și orientarea producătorilor de carburanți spre biocombustibili din plante, duce la creșterea cererii de uleiuri vegetale și de porumb. Închiderea Strâmtorii Ormuz, principala rută de transport în comerțul cu îngrășăminte, a dus, de asemenea, la creşterea preţului nutrienţilor pentru recolte. Temându-se de o criză, fermierii se grăbesc să-şi asigure aprovizionarea, chiar la prețuri mai mari.

În plus, temerile privind securitatea alimentară în perioada războiului ar putea determina unele ţări să-şi majoreze stocurile de cereale.