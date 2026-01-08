Fermierii belgieni au declanșat greva națională, care este programată să se desfășoare pe 9 ianuarie. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru cetățenii români care călătoresc în această țară.
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenționează să călătorescă în Belgia că s-ar putea confrunta cu probleme. Începând cu seara de 8 ianuarie și pe parcursul zilei de 9 ianuarie a fermierii belgieni au declanșat o grevă națională. În acest context, autoritățile atrag atenția că s-ar putea produce perturbări în trafic și blocaje pe rețeaua rutieră de pe întreg teritoriul belgian.
Potrivit informării transmise de MAE, vor fi afectate mai multe axe rutiere importante, din principalele regiuni ale țării. Astfel în Valonia se așteaptă să fie perturbări pe următoarele rute:
În Flandra, greviștii ar putea pune probleme pe arterele rutiere din:
În aceste condiții, pentru a evita neplăcerile provocate de fermierii belgieni aflați în grevă, MAE recomandă cetățenilor români să urmărească site-urile oficiale. Aici vor găsi informații actualizate despre traficul rutier. Sunt recomandate site-urile:
Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:
Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32(0)497428663.