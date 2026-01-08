B1 Inregistrari!
Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE

Adrian Teampău

08 ian. 2026, 20:28

Adrian Teampău
08 ian. 2026, 20:28
Fermierii iau cu asalt Bruxelles-ul. Belgia se confruntă cu o grevă națională a agricultorilor. Atenționare de călătorie MAE
Cuprins
  1. Fermierii belgieni intră în grevă
  2. Recomandările MAE pentru cetățenii români

Fermierii belgieni au declanșat greva națională, care este programată să se desfășoare pe 9 ianuarie. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare pentru cetățenii români care călătoresc în această țară.

Fermierii belgieni intră în grevă

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care intenționează să călătorescă în Belgia că s-ar putea confrunta cu probleme. Începând cu seara de 8 ianuarie și pe parcursul zilei de 9 ianuarie a fermierii belgieni au declanșat o grevă națională. În acest context, autoritățile atrag atenția că s-ar putea produce perturbări în trafic și blocaje pe rețeaua rutieră de pe întreg teritoriul belgian.

Potrivit informării transmise de MAE, vor fi afectate mai multe axe rutiere importante, din principalele regiuni ale țării. Astfel în Valonia se așteaptă să fie perturbări pe următoarele rute:

  • Provincia Namur: Courriere – intersecţia E411-N4;
  • Gembloux: sensul giratoriu Trois Cles;
  • Saint-Germain: intrarea pe E411;
  • Sudul regiunii: mai multe puncte de întâlnire pe N4, în faţa unităţilor Toussaint şi lângă garajul Loriers pentru cei care vin dinspre Profondeville;
  • E411 şi E11;
  • Loncin şi Battice: intersecţii blocate;
  • Haut-Ittre, Hensies, Froyennes;

În Flandra, greviștii ar putea pune probleme pe arterele rutiere din:

  • Wommelgem;
  • Gent.

Recomandările MAE pentru cetățenii români

În aceste condiții, pentru a evita neplăcerile provocate de fermierii belgieni aflați în grevă, MAE recomandă cetățenilor români să urmărească site-urile oficiale. Aici vor găsi informații actualizate despre traficul rutier. Sunt recomandate site-urile:

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles:

  • +32 (0) 2 347 5338
  • +32 (0) 2 344 1658
  • +32 (0)2 343 69 35

Apelurile sunt redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă. De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32(0)497428663.

