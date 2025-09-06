Refugiată ucraineană, înjunghiată mortal în metrou. Cine este criminalul

Charlotte, o refugiată din Ucraina, a fost mortal în metrou, în plină zi, Carolina de Nord. Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Cuprins

Ce s-a întâmplat

Cine este criminalul

Tragedia a avut loc pe 22 august. Tânăra de 23 de ani s-a așezat în metrou, pe un scaun în fața lui Decarlos Brown Jr., de 34 de ani.

Cei doi nu au interacționat, însă, după câteva minute, bărbatul a scos un cuțit din buzunar și a înjunghiat-o pe femeie de trei ori. Una dintre lovituri a fost aplicată în zona gâtului, conform Live 5 News, citat de .

Tânăra s-a prăbușit și a sângerat până la moarte. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru ea, iar decesul i-a fost constatat. Agresorul a plecat calm din metrou.

Decarlos Brown a fost prins de polițiști transportat la spital sub escortă. Avea o tăietură pe mână. Ulterior, a fost plasat în arest, fără drept la cauțiune.

Se pare că bărbatul are un trecut tulburător. El a mai fost arestat.

În ianuarie, a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911. Brown le-a spus polițiștilor că cineva i-ar fi introdus în corp o „materie artificială” care îi controla mișcările și vorbirea.

Acum, bărbatul de 34 de ani este cercetat pentru crimă și rămâne în detenție.