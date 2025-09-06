B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Refugiată ucraineană, înjunghiată mortal în metrou. Cine este criminalul

Refugiată ucraineană, înjunghiată mortal în metrou. Cine este criminalul

Selen Osmanoglu
06 sept. 2025, 15:19
Refugiată ucraineană, înjunghiată mortal în metrou. Cine este criminalul
Foto: Pixabay.com

Charlotte, o tânără refugiată din Ucraina, a fost înjunghiată mortal în metrou, în plină zi, Carolina de Nord. Scenele violente au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Cine este criminalul

Ce s-a întâmplat

Tragedia a avut loc pe 22 august. Tânăra de 23 de ani s-a așezat în metrou, pe un scaun în fața lui Decarlos Brown Jr., de 34 de ani.

Cei doi nu au interacționat, însă, după câteva minute, bărbatul a scos un cuțit din buzunar și a înjunghiat-o pe femeie de trei ori. Una dintre lovituri a fost aplicată în zona gâtului, conform Live 5 News, citat de Observator.

Tânăra s-a prăbușit și a sângerat până la moarte. Cadrele medicale nu au mai putut face nimic pentru ea, iar decesul i-a fost constatat. Agresorul a plecat calm din metrou.

Cine este criminalul

Decarlos Brown a fost prins de polițiști transportat la spital sub escortă. Avea o tăietură pe mână. Ulterior, a fost plasat în arest, fără drept la cauțiune.

Se pare că bărbatul are un trecut tulburător. El a mai fost arestat.

În ianuarie, a fost acuzat de folosirea abuzivă a numărului de urgență 911. Brown le-a spus polițiștilor că cineva i-ar fi introdus în corp o „materie artificială” care îi controla mișcările și vorbirea.

Acum, bărbatul de 34 de ani este cercetat pentru crimă și rămâne în detenție.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal
Externe
Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal
Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
Externe
Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
Externe
Londra: Incendiu într-o clădire cu nouă etaje. Ce s-a întâmplat
Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”
Externe
Trump a anunțat că summitul G20 va avea loc la una din proprietățile lui: „Va fi magnific”
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Externe
UE a aplicat o amendă uriașă pentru Google, iar Donald Trump amenință din nou Europa cu tarife noi
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Externe
Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Externe
Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
Externe
Case la 1 euro, în Italia. Doi tineri, la un pas de o mega țeapă. Ce s-a întâmplat
Ultima oră
16:36 - Lovitură de teatru în cazul furtului tezaurului dacic din Olanda. Trei dintre suspecți nu vor fi urmăriți penal
15:51 - Oana Roman, mesaj pentru cei care o critică pe Isabela, fiica sa: „Nu o mai comentați, luați exemplu și doriți-vă așa un copil”
14:44 - Ema, la trei ani după „Insula Iubirii”: „Toată viața voi avea o problemă”. Ce spune despre relația cu Răzvan
14:05 - 80 de kilometri, în 12 ore și 17 minute. Cum a reușit un tren Regio să atingă acest record negativ de întârzieri
13:26 - Restricţiile de circulaţie impuse pe Splaiul Independenţei se ridică astăzi
12:59 - Mihai Morar, după ce a dispărut o lună de pe social media: „O lună offline mi-a dat mai mult decât ani în online”
12:22 - Cătălin Predoiu închide sezonul estival cu „misiune îndeplinită” — bilanț pozitiv, intervenții rapide și mulțumiri pentru structurile MAI
12:17 - Zelenski, după ce Putin l-a invitat la Moscova: „Poate să vină el la Kiev. Nu pot merge în capitala acestui terorist”
11:56 - Haos în Timiș. Un bărbat a dat foc unei benzinării și a amenințat că se sinucide
11:30 - Un bărbat din Suceava a sechestrat o minoră dată dispărută din Brașov