Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact

Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact

Elena Boruz
05 sept. 2025, 14:59
Sursa foto: Facebook / Poliția Română

Caz de-a dreptul șocant! O tânără, în vârstă de 21 de ani, a fost bătută și tâlhărită de un polițist de 43 de ani. Incidentul s-a petrecut Florești, județul Cluj.

Potrivit informațiilor, se pare că bărbatul ar fi solicitat-o pe femeie pentru a întreține relații intime cu ea, contra cost. Zis și făcut. Tânăra s-a deplasat la apartamentul polițistului, au stabilit împreună prețul pentru serviciile pe care fata urma să le presteze, însă când întâlnirea trebuia să se termine, a izbucnit conflictul.

Din ce cauză a izbucnit scandalul

Plata fusese făcută în avans, iar când femeia trebuia să părăsească imobilul, bărbatul a impus niște condiții. Se pare că acest i-ar fi cerut fetei banii înapoi, iar pentru că aceasta a refuzat, atitudinea lui s-a transformat într-una violentă.

Bărbatul a bătut-o și i-a luat banii. Fata a anunțat ulterior autoritățile, a fost audiată și a depus plângere pentru tâlhărie.

Ce au transmis polițiștii

Conform informațiilor, bărbatul nu este la prima abatere, având un comportament violent. În trecut, acesta a fost cercetat într-un dosar penal, după ce a lovit cu bestialitate un bărbat pe o pârtie de ski. Incidentul a avut loc în 2021, iar de atunci polițistul nu mai avea voie să poarte pistol. Chiar și așa, în cadrul perchezițiilor domiciliare făcute de oamenii legii, s-a descoperit un cartuş de armă letală de 9 mm.

„La faţa locului s-au deplasat poliţiştii din cadrul Secţiei 6 Poliţie Rurală Floreşti, iar din primele cercetări a reieşit faptul că, aceasta ar fi întreţinut relaţii sexuale consimţite cu un bărbat de 43 de ani, contra unei sume de bani, ulterior acesta agresând-o fizic şi sustrăgându-i suma de bani.(…) Bărbatul în cauză este angajat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, iar în prezent, acesta îşi desfăşura activităţile de serviciu în cadrul unui compartiment care nu intră în sfera activităţilor judiciare, deoarece în cursul anului 2021 a fost cercetat în cadrul unui dosar penal”, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, conform observator news.

Polițistul a fost reţinut pentru 24 de ore şi ulterior plasat sub control judiciar, iar la nivelul Poliţiei Cluj se fac verificări interne cu privire la comportamentul lui.

