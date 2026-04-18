Acasa » Externe » Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier

Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier

Iulia Petcu
18 apr. 2026, 16:00
Focuri de armă în Strâmtoarea Ormuz. Navele de război ale Iranului au deschis focul asupra unui petrolier
Sursă Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu navele aflate în tranzit
  2. De ce a înăsprit Iranul controlul asupra strâmtorii
  3. Ce mesaje transmit liderii de la Teheran
  4. Ce se întâmplă cu negocierile de pace

Tensiunile din Golf au crescut din nou sâmbătă, după ce cel puțin două nave comerciale au raportat incidente armate în Strâmtoarea Ormuz. Evenimentele au venit la scurt timp după anunțul Iranului privind reintroducerea unui control militar strict asupra pasajului maritim strategic.

Ce s-a întâmplat cu navele aflate în tranzit

Surse din domeniul securității maritime și al transportului naval au transmis că două ambarcațiuni comerciale au fost lovite de focuri de armă. În paralel, agenția britanică UKMTO a relatat un incident separat care a implicat un petrolier.

Potrivit raportului, căpitanul navei a anunțat că două ambarcațiuni rapide aparținând Gărzilor Revoluționare iraniene l-au interceptat la 37 de kilometri nord-est de Oman. Conform informării, nu a existat niciun avertisment radio înaintea tirurilor, informează AFP.

„Nava petrolieră şi echipajul său sunt în siguranţă. Autorităţile investighează”, a transmis Centrul de Operaţiuni Comerciale Maritime din Regatul Unit.

Incidentul ridică noi semne de întrebare privind siguranța navigației într-o zonă esențială pentru fluxurile globale de energie. Înainte de război, prin acest culoar trecea aproximativ o cincime din comerțul mondial cu petrol, relatează stiripesurse.ro.

De ce a înăsprit Iranul controlul asupra strâmtorii

Mai multe nave comerciale au primit mesaje radio potrivit cărora Strâmtoarea Ormuz este din nou închisă și nicio navă nu poate trece. Informația a fost confirmată de surse din transportul maritim.

Anterior, sistemele de monitorizare arătaseră un convoi de opt petroliere care traversa zona. Era prima mișcare majoră de nave de la începutul conflictului dintre SUA, Israel și Iran, început în urmă cu șapte săptămâni.

Ulterior, Teheranul a anunțat revenirea la o „stare de control militar iranian strict”. Autoritățile iraniene acuză Washingtonul că menține blocada porturilor iraniene și recurge la acte de „piraterie”.

Ce mesaje transmit liderii de la Teheran

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a publicat un mesaj dur pe Telegram. El a declarat că marina iraniană este pregătită să provoace „noi înfrângeri amare” adversarilor.

„Marina curajoasă este gata să-l facă pe inamic să guste amărăciunea noilor înfrângeri”, a afirmat acesta.

Ministrul adjunct de externe al Iranului, Saeed Khatibzadeh, a declarat sâmbătă că preşedintele american Donald Trump „postează şi vorbeşte mult”, după ce republicanul a declarat că este posibil să nu prelungească armistiţiul cu Iranul după expirarea acestuia, miercuri.

„Ştiţi, partea americană postează şi vorbeşte mult. Uneori este confuz, contradictoriu”, a spus Saeed Khatibzadeh, ca răspuns la o întrebare despre Donald Trump la un forum diplomatic din Antalya, sudul Turciei.

Ce se întâmplă cu negocierile de pace

Teheranul afirmă că nu există încă o dată stabilită pentru o nouă rundă de negocieri cu Washingtonul. Prima încercare, desfășurată recent în Pakistan, s-a încheiat fără rezultat.

„Nu putem stabili o dată până nu vom avea o înţelegere asupra cadrului. Nu dorim să ne angajăm în negocieri sau întâlniri sortite eşecului”, a declarat Khatibzadeh.

Între timp, Donald Trump a vorbit despre „câteva veşti destul de bune” privind Iranul, dar a avertizat că luptele pot reîncepe după expirarea armistițiului de miercuri.

