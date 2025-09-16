Regina Camilla a Marii Britanii trece printr-o perioadă dificilă, după ce a confirmat că soția al III-lea suferă de sinuzită acută. Din cauza acestei afecțiuni, regina a fost nevoită să își anuleze participarea la funeraliile ducesei de Kent, desfășurate marți, 16 septembrie 2025, la Catedrala Westminster din Londra.

Decizia de a lipsi de la evenimentul funerar al unui membru apropiat al familiei regale subliniază gravitatea stării sale de sănătate. Ducesa de Kent, soţia unui văr al regretatei regine Elisabeta a II-a, a murit la vârsta de 92 de ani, iar ceremonia de înmormântare a reunit numeroase figuri ale familiei regale britanice. Cu toate acestea, Regina Camilla a fost obligată să se întoarcă din Scoția pentru a se recupera.

Un purtător de cuvânt al palatului a transmis un mesaj în numele reginei: „Gândurile şi rugăciunile (reginei – n.r.) vor fi alături de ducele de Kent şi de întreaga familie”, potrivit .

Când va ajunge Donald Trump în Marea Britanie

Starea de sănătate a Reginei Camilla capătă o importanță diplomatică majoră, având în vedere că, în curând, familia regală trebuie să primească vizita oficială a președintelui Statelor Unite, Donald Trump. Liderul american este așteptat miercuri, 17 septembrie, la Castelul Windsor, pentru o serie de întrevederi cu Regele Charles și cu membri ai familiei regale.

Deocamdată, Palatul Buckingham nu a confirmat în mod oficial dacă regina va putea să fie prezentă la ceremonii și la momentele incluse pe agenda vizitei. Potrivit programului, joi, 18 septembrie, Regina Camilla are un rol esențial: ea trebuie să o însoțească pe Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, într-un tur al Bibliotecii Regale a castelului și al Casei păpușilor Reginei Mary, considerată cea mai mare din lume. Această atracție istorică, care a împlinit anul trecut 100 de ani, face parte din itinerariul gândit special pentru soțiile liderilor de stat care vizitează Marea Britanie.

În cazul în care Camilla nu va putea participa, programul ar putea fi schimbat în ultimul moment, ceea ce ar reprezenta o situație delicată atât pentru familia regală, cât și pentru organizatorii vizitei de stat, conform .

Ce este sinuzita acută și de ce o ține pe regina Camilla la pat

Potrivit explicațiilor oferite de Palatul Buckingham, regina suferă de o formă acută de sinuzită, o inflamație a mucoasei nazale și a sinusurilor paranazale, afecțiune care apare de obicei ca urmare a unei infecții virale sau bacteriene.

Conform datelor medicale publicate de site-ul Synevo, simptomele sinuzitei acute includ dureri de cap puternice, presiune în zona feței, secreții nazale abundente, dar și febră sau stare generală de oboseală. În cazurile severe, pacienții au nevoie de tratament medicamentos și repaus prelungit, pentru a evita complicații.

Aceste aspecte explică absența reginei de la evenimente publice și nevoia sa de recuperare rapidă înaintea vizitei americane.

Ce probleme de sănătate a mai avut Regina Camilla a Marii Britanii

Nu este pentru prima dată când sănătatea reginei ridică semne de întrebare. În anul 2024, Camilla a fost nevoită să se retragă temporar din mai multe angajamente oficiale din cauza unei infecții pulmonare, ceea ce a atras atenția opiniei publice și a ridicat întrebări privind rezistența sa la un program regal extrem de solicitant.

În plus, situația actuală se suprapune peste lupta Regelui Charles al III-lea cu o boală gravă. Monarhul britanic se află sub tratament pentru cancer, iar aparițiile sale publice sunt atent monitorizate de medici și de consilierii regali. Această dublă vulnerabilitate medicală a cuplului regal adaugă presiune asupra Palatului Buckingham, care trebuie să gestioneze atât imaginea publică, cât și relațiile diplomatice de cel mai înalt nivel.

Cum s-a interpretat faptul că regina Camilla nu a participat la funeraliile ducesei de Kent

Faptul că regina nu a putut participa la funeraliile ducesei de Kent a fost interpretat de analiștii regali ca un semnal îngrijorător. De obicei, membrii de rang înalt ai familiei regale nu lipsesc de la astfel de evenimente, iar o absență de acest fel este justificată doar de motive medicale serioase.

În același timp, opinia publică din Marea Britanie urmărește cu atenție aceste evoluții. Vizita unui președinte american la Castelul Windsor este un moment de mare vizibilitate internațională, iar orice schimbare de ultim moment poate fi percepută ca o slăbiciune a instituției monarhiei.

De altfel, rolul Reginei Camilla în cadrul evenimentelor publice a crescut considerabil în ultimii ani, mai ales după urcarea pe tron a lui Charles al III-lea. Ea este considerată un sprijin esențial pentru rege și un simbol al continuității și stabilității, în ciuda controverselor din trecut.

Ce a transmis Palatul Buckingham cu privire de starea Reginei Camilla

Deocamdată, Palatul Buckingham transmite că Regina Camilla se află în recuperare la Castelul Windsor și face tot posibilul să fie prezentă la vizita de stat a președintelui Donald Trump. Totuși, prezența sa depinde de evoluția stării de sănătate.

Rămâne de văzut dacă regina va putea să își îndeplinească rolul programat alături de Melania Trump sau dacă agenda vizitei va trebui modificată în ultimul moment. Cert este că sănătatea suveranilor Marii Britanii devine un subiect de interes major nu doar pentru britanici, ci și pentru partenerii internaționali ai Regatului Unit.