Doliu în Familia Regală britanică! A murit Ducesa de Kent! Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu

Ducesa de Kent, Katharine Worsley, în noaptea de 4 spre 5 septembrie, la 92 de ani, la .

Cuprins:

Cine a fost Ducesa de Kent

Ducesa de Kent, Katharine Lucy Mary Worsley, soția Prințului Edward, vărul regretatei Regine Elisabeta a II-a, a fost una dintre cele mai respectate figuri ale Familiei Regale Britanice. Născută pe 22 februarie 1933 la Hovingham Hall, North Yorkshire, ea a devenit cunoscută atât pentru rolul său regal, cât și pentru dedicarea față de muzică și educație.

Cum a murit Ducesa de Kent

Ducesa de Kent a murit la 92 de ani în noaptea de 4 spre 5 septembrie 2025, la Palatul Kensington, fiind înconjurată de familie. Palatul Buckingham a confirmat vestea tristă:

„A decedat liniștit în noaptea trecută la Palatul Kensington, înconjurată de familie.”

Drapelul de la Palatul Buckingham a fost coborât la jumătate de catarg, iar Regele și Regina, alături de întreaga familie, au transmis un mesaj emoționant:

„Cu profundă tristețe, Palatul Buckingham anunță decesul Alteței Sale Regale, Ducesa de Kent. […] Regele și Regina, împreună cu toți membrii Familiei Regale, se alătură Ducelui de Kent, copiilor și nepoților săi în doliu pentru pierderea suferită și își amintesc cu drag de devotamentul pe viață al Ducesei față de toate organizațiile cu care a fost asociată, de pasiunea ei pentru muzică și de empatia față de tineri.”

Care a fost legătura Ducesei cu Wimbledon

Ducesa a rămas în memoria publicului ca o prezență familiară la turneele de tenis de la Wimbledon. Ea a înmânat trofee câștigătorilor și a consolat sportivii învinși. Un moment memorabil a avut loc în 1993, când a îmbrățișat-o pe Jana Novotna, aflată în lacrimi după finala pierdută.

Ce știm despre viața personală a Ducesei de Kent

Katharine s-a căsătorit în 1961 cu Prințul Edward, Duce de Kent, într-o ceremonie istorică la York Minster, prima de acest fel în peste șase secole. Împreună au avut trei copii și zece nepoți.

În 1994, Ducesa a devenit prima membră a Familiei Regale care s-a convertit public la catolicism după 1701, un gest care a atras atenția internațională. Convertirea s-a făcut cu aprobarea Reginei Elisabeta a II-a.

Cum a contribuit Ducesa la educație și muzică

În 2002, Katharine a renunțat la titlul de „Alteța Sa Regală” și s-a retras din viața publică regală, alegând să lucreze ca profesoară de muzică într-o școală primară din Hull. A predat timp de 13 ani sub numele de „Mrs. Kent” și a fondat organizația caritabilă Future Talent, care sprijină tinerii muzicieni din medii defavorizate.

Ce moștenire lasă în urma sa

În urma decesului, drapelele din întreaga țară au fost coborâte la jumătate de catarg, iar Palatul Buckingham a declarat șapte zile de doliu. Ducesa de Kent va rămâne în amintirea tuturor pentru compasiunea sa, pentru implicarea în educație și muzică, dar și pentru momentele de empatie care au cucerit inimile oamenilor.