Riscul unei erupții în Islanda crește. S-a declarat stare de urgență și un oraș a fost evacuat

după cutremurele puternice din ultima perioadă, iar specialiștii avertizează privind riscul crescut al unei erupții vulcanice, care reprezintă o amenințare pentru orașul Grindavik.

Autoritățile au ordonat evacuarea orașului Grindavik ca măsură de precauție, având în vedere riscul ridicat al unei , dar la acel moment nu există niciun pericol iminent, informează

Oficiul meteorologic islandez a observant un risc crescut al erupției în afara peninsulei Reykjanes de dimineață, cee ace poate înseamna ca erupția să aibă loc în următoarele zile.

Un râu de magma de 15 kilometri lungime care curge sub peninsula este activ și se află la 800 de metri adâncime în comparație cu 1.500 de metri cât era mai devreme în cursul zilei, a transmis Thor Thordason, profesor de vulcanologie la Universitatea din Islanda.

Toate drumurile din oraș sunt închise și doar echipajele de urgență pot interveni.

În ultimele săptămâni au fost înregistrate mii de cutremure în jurul vulcanului Fagradalsfjall.

Finalul lunii octombrie a fost marcat de o serie de cutremure în sud-vestul Islandei.

Islanda este una dintre cele mai active regiuni geologice din lume cu circa 30 de situri vulcanice active.

