Un șofer român a fost reținut în Italia, după ce un control de rutină al poliției a scos la iveală o cantitate impresionantă de cocaină ascunsă în camionul pe care îl conducea. Descoperirea a avut loc într-o zonă industrială din Massa și a declanșat o anchetă penală amplă.

Cum a ajuns TIR-ul în atenția poliției italiene

Camionul a fost oprit de din Massa-Carrara în apropierea unei zone cunoscute pentru furturi din mijloacele de transport, aflată lângă stadionul din Massa. Autovehiculul avea numere străine și transporta, conform documentelor, fertilizanți cu destinația Puglia, în sudul Italiei.

Suspiciunile au apărut în momentul verificării actelor, când șoferul român a devenit vizibil agitat și nu a putut justifica oprirea într-o zonă care nu corespundea traseului declarat.

La fața locului a fost solicitată o unitate canină, iar un ciobănesc belgian antrenat pentru depistarea substanțelor interzise a semnalat prezența drogurilor. Polițiștii au extins controlul, concentrându-se asupra interiorului cabinei.

Între căptușeală și caroserie au fost găsite 100 de pachete care conțineau peste 100 de kilograme de cu puritate ridicată. Substanța era atent disimulată, pentru a evita descoperirea la controale obișnuite.

Unde ar fi trebuit să ajungă drogurile

Anchetatorii italieni susțin că întreaga cantitate urma să fie distribuită pe piața din nord-vestul Italiei, unde ar fi generat profituri de cel puțin trei milioane de euro. Valoarea ridicată a capturii indică implicarea unor rețele bine organizate de trafic de droguri, relatează Antena3.

Potrivit poliției, metoda de ascundere și ruta aleasă sugerează o operațiune planificată atent, menită să evite punctele de control intens monitorizate.

Procurorul de caz a ordonat arestarea preventivă a șoferului român, acesta fiind încarcerat în penitenciarul din Massa. Bărbatul se află la dispoziția autorităților judiciare și urmează să fie prezentat unui judecător.