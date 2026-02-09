B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală

Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală

Iulia Petcu
09 feb. 2026, 14:25
Român arestat cu peste 100 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR în Italia. Cum a fost descoperită încărcătura ilegală
sursa foto: questure.poliziadistato.it
Cuprins
  1. Cum a ajuns TIR-ul în atenția poliției italiene
  2. Unde ar fi trebuit să ajungă drogurile

Un șofer român a fost reținut în Italia, după ce un control de rutină al poliției a scos la iveală o cantitate impresionantă de cocaină ascunsă în camionul pe care îl conducea. Descoperirea a avut loc într-o zonă industrială din Massa și a declanșat o anchetă penală amplă.

Cum a ajuns TIR-ul în atenția poliției italiene

Camionul a fost oprit de Poliția de Stat din Massa-Carrara în apropierea unei zone cunoscute pentru furturi din mijloacele de transport, aflată lângă stadionul din Massa. Autovehiculul avea numere străine și transporta, conform documentelor, fertilizanți cu destinația Puglia, în sudul Italiei.

Suspiciunile au apărut în momentul verificării actelor, când șoferul român a devenit vizibil agitat și nu a putut justifica oprirea într-o zonă care nu corespundea traseului declarat.

La fața locului a fost solicitată o unitate canină, iar un ciobănesc belgian antrenat pentru depistarea substanțelor interzise a semnalat prezența drogurilor. Polițiștii au extins controlul, concentrându-se asupra interiorului cabinei.

Între căptușeală și caroserie au fost găsite 100 de pachete care conțineau peste 100 de kilograme de cocaină cu puritate ridicată. Substanța era atent disimulată, pentru a evita descoperirea la controale obișnuite.

Unde ar fi trebuit să ajungă drogurile

Anchetatorii italieni susțin că întreaga cantitate urma să fie distribuită pe piața din nord-vestul Italiei, unde ar fi generat profituri de cel puțin trei milioane de euro. Valoarea ridicată a capturii indică implicarea unor rețele bine organizate de trafic de droguri, relatează Antena3.

Potrivit poliției, metoda de ascundere și ruta aleasă sugerează o operațiune planificată atent, menită să evite punctele de control intens monitorizate.

Procurorul de caz a ordonat arestarea preventivă a șoferului român, acesta fiind încarcerat în penitenciarul din Massa. Bărbatul se află la dispoziția autorităților judiciare și urmează să fie prezentat unui judecător.

Tags:
Citește și...
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Externe
Dosarele Epstein. Prințul Andrew a dezvăluit secrete comerciale britanice miliardarului pedofil
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Externe
Trecerea la euro schimbă economia Bulgariei. Ce arată primele date
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Externe
Grevă feroviară în Spania. Mecanicii de locomotivă acuză măsurile precare de siguranță
Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
Externe
Cehia vrea să interzică rețelele sociale copiilor sub 15 ani. Alte state europene analizează restricții similare
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Externe
Ucraina își extinde armamentul în Europa. Zece centre de export și producție de drone în Europa din 2026
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Externe
Crime în lanț zguduie Bulgaria și scot la iveală o anchetă fără precedent. Ce au descoperit autoritățile
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Externe
Rusia avertizează Europa: Moscova nu va ataca, dar promite un răspuns militar dur dacă va fi provocată
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Externe
Alertă maximă în Venezuela. Lider al opoziției răpit la scurtă imediat după ce a fost eliberat din închisoare
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Externe
Portugalia l-a ales pe socialistul Seguro ca președinte. Ce spune votul despre viitorul dreptei radicale
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Externe
Atacuri aeriene rusești asupra Ucrainei. Victime la Odesa, alerte de rachete în Kiev
Ultima oră
15:41 - Veste bună pentru România! Ministrul Finanțelor: „Dobânzile la împrumuturile în lei au scăzut puternic”
15:25 - Bogdan Ivan urmează exemplul lui Bolojan. Ministrul Energiei „fentează” audierea de la Camera Deputaților
15:13 - Primele vești după externarea lui Mircea Lucescu. Ce i-a transmis lui Ciprian Marica înainte de barajul cu Turcia: „Mi-a spus …”
15:04 - Grevă fără precedent în comune. Primarii se revoltă față de reforma Guvernului. Cum riscă schimbările să afecteze autonomia locală
14:58 - Zi importantă pentru Călin Georgescu. Dosarul pentru propagandă legionară merge la judecată UPDATE
14:58 - Greșeala din trafic pe care o fac mii de șoferi. Poliția aplică amenzi de până la 1.300 de lei
14:53 - Un bărbat a adormit la muncă și a fost concediat. Ce s-a întâmplat după ce a ajuns în instanță
14:51 - Inteligența Artificială schimbă industria farmaceutică. Tehnologia ajută la dezvoltarea unor medicamente mai eficiente
14:32 - Ce trebuie să verifici la creditele pentru investiții imobiliare
14:30 - Călin Georgescu, discurs dur la ieșirea din Tribunalul București: „Este vremea cernerii!”