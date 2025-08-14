Un român în vârstă de 46 de ani a fost arestat în Italia sub acuzația de jaf calificat și răpire. Acesta intrat într-o farmacie înarmat cu un cuțit.

De ce un român a fost arestat în Italia

Un român în vârstă de 46 de ani, aflat în prezent în libertate condiționată, a fost arestat în Italia pentru jaf calificat și răpire pentru tentativă de furt de analgezice dintr-o farmacie.

Alarma a fost dată de un farmacist din localitatea Belluno: bărbatul român în vârstă de 46 de ani a intrat în farmacie înarmat.

Acesta l-a forțat pe farmacist să-i înmâneze analgezice. Un client a intrat apoi, iar ambii au fost forțați să rămână în magazin timp de câteva minute, amenințați de tâlhar, care începea să dea semne de nerăbdare.

Farmacistul, profitând de un moment de distragere din partea bărbatului de 46 de ani, a reușit să contacteze 112 și să alerteze carabinierii, care au ajuns rapid la fața locului, scrie din Italia.

Cum a încercat românul să scape de polițiști

Bărbatul în vârstă de 46 de ani a văzut patrula în uniformă sosind și, în încercarea de a înșela poliția și de a evita astfel controlul, a îmbrăcat un sacou de farmacist. Cu toate acestea, a fost recunoscut, arestat și dus la secția de poliție.

Cuțitul a fost confiscat, iar după verificări, bărbatul în vârstă de 46 de ani a fost dus la închisoare, conform ordinului autorităților judiciare.