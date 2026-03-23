Caz șocant în Italia. Un român a ajuns la spital după ce și-a bătut un cui în frunte

Adrian Teampău
23 mart. 2026, 14:55
Foto simbol: Hepta - Abaca Press / IPA/ABACA
Cuprins
  1. Caz șocant la un spital din Italia
  2. Polițiștii au deschis o anchetă
  3. Caz șocant la penitenciarul din Botoșani

Caz șocant în Italia, după ce un român în vârstă de 63 de ani, s-a prezentat la spital, pentru internare, cu un cui înfipt în frunte. Bărbatul a recunoscut că s-a rănit singur de disperare pentru că nu are de lucru.

Caz șocant la un spital din Italia

Un român care se află în Italia a ajuns la spitalul Maggiore din Bologna cu un cui înfipt în frunte. El a spus că și-a bătut singur cuiul în frunte din cauza disperării. Medicii au intervenit, în acest caz șocant, pentru a-i scoate cuiul din frunte înainte ca acesta să-i pună în pericol viața. De asemenea, cadrele medicale au sesizat poliția care a deschis o anchetă, potrivit publicației Il Resto del Carlino.

Trebuie spus că astfel de practici erau destul de frecvente în penitenciarele din România. Au fost mai multe cazuri în care deținuții și-au bătut cuie în frunte, pentru a ajunge la spital.

Românul în vârstă de 63 de ani s-a prezentat la spital, iar după ce l-au consultat, medicii au sesizat autoritățile. Bărbatul a mărturisit medicilor și polițiștilor că și-a bătut singur cuiul în frunte cu ajutorul unei pietre. El a spus că se află într-o stare de disperare din cauza lipsei unui loc de muncă și acesta a fost motivul pentru care a recurs la acest gest.

În urma verificărilor s-a descoperit că pe numele românului exista un mandat de executare a pedepsei, emis de Parchetul din Ferrara. El avea de executat un rest de închisoare de doi ani.

Polițiștii au deschis o anchetă

Confruntați cu acest caz șocant, greu de imaginat, polițiștii italieni încearcă să stabilească dacă bărbatul s-a rănit singur sau dacă a fost victima unei agresiuni despre care nu vrea să o mărturisească. Potrivit informațiilor furnizate presei italiene, declarațiile pe care le-a dat au fost confuze și incomplete, inclusiv din cauza stării în care se afla.

Românul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea obiectului, iar acum se află sub pază în spital. După ce se va reface, românul va fi transferat în penitenciar pentru a executa pedeapsa rămasă de doi ani.

Autoritățile au precizat că bărbatul era dat în urmărire de aproximativ 5 ani, perioadă în care a reușit să evite executarea pedepsei.

Caz șocant la penitenciarul din Botoșani

Astfel de situații nu sunt singulare în penitenciarele din România. Un caz șocant similar a fost relatat de presă în urmă cu mai mulți ani. La începutul anului 2020, doi deţinuţi din Suceava, încarceraţi la Penitenciarul Botoşani, şi-au bătut cuie în frunte motivând că nu mai rezistă în închisoare. Ei îl acuzau pe gardianul, şef de secţie, că le făcea viaţa un iad şi au recurs la gest în semn de protest.

În contextul unui alt caz similar, care s-a petrecut la Penitenciarul din Craiova, şeful secţiei de neurochirugie a Spitalului de Urgenţă Craiova, de la acea vreme, vorbea despre „o adevărată modă” printre deținuți. La momentul respectiv, acesta spunea că au existat și persoane care au murit din acest motiv, pentru că și-au bătut cuie în cap.

„Este foarte mare riscul, din păcate nu putem scoate cuiul pur şi simplu pentru că este înfipt foarte adânc. E un risc de infecţie, iar o infecţie care se propagă la cap îi pune viaţa în pericol”, spunea atunci, şeful secţiei de neurochirugie a Spitalului de Urgenţă Craiova, Alexandru Cameniţă.

Citește și...
Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
Eveniment
Revoltă la pompă: Momentul în care un șofer a mers să-și achite plinul cu 3 găleți pline cu monede de 1 ban. Reacția casieriței (VIDEO)
Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
Eveniment
Un polițist de frontieră a fost mușcat de un suspect în timpul unei urmăriri la Sighetu Marmației
Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
Eveniment
Grecia acordă subvenții pentru combustibili și îngrășăminte în contextul scumpirilor
Violențe și vandalism într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii se tem să iasă din case noaptea
Eveniment
Violențe și vandalism într-un oraș din Marea Britanie. Localnicii se tem să iasă din case noaptea
Caz de fraudă asupra unei pensionare. Suspecta condamnată, identificată în Tenerife
Eveniment
Caz de fraudă asupra unei pensionare. Suspecta condamnată, identificată în Tenerife
False vrăjitoare reținute la Craiova. Au păcălit o femeie cu 10.000 de euro
Eveniment
False vrăjitoare reținute la Craiova. Au păcălit o femeie cu 10.000 de euro
Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba
Eveniment
Turist elvețian, arestat în Bali după un mesaj pe Instagram. Iată despre ce este vorba
Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Va participa la evenimente europene privind prevenția și sănătatea mintală
Eveniment
Rogobete, vizită oficială la Bruxelles. Va participa la evenimente europene privind prevenția și sănătatea mintală
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Eveniment
O metropolă pierdută a lui Alexandru cel Mare, redescoperită în sudul Irakului. Iată despre ce este vorba
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
Eveniment
Explozie de prețuri la carburanți în România: Motorina a depășit 10 lei/litru în unele stații peco. Cât a ajuns să coste acum un plin
