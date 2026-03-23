Caz șocant în , după ce un , s-a prezentat la spital, pentru internare, cu un cui înfipt în frunte. Bărbatul a recunoscut că s-a rănit singur de disperare pentru că nu are de lucru.

Caz șocant la un spital din Italia

Un român care se află în Italia a ajuns la spitalul Maggiore din Bologna cu un cui înfipt în frunte. El a spus că și-a bătut singur cuiul în frunte din cauza disperării. Medicii au intervenit, în acest caz șocant, pentru a-i scoate cuiul din frunte înainte ca acesta să-i pună în pericol viața. De asemenea, cadrele medicale au sesizat poliția care a deschis o anchetă, potrivit publicației Il Resto del Carlino.

Trebuie spus că astfel de practici erau destul de frecvente în penitenciarele din România. Au fost mai multe cazuri în care deținuții și-au bătut cuie în frunte, pentru a ajunge la spital.

Românul în vârstă de 63 de ani s-a prezentat la spital, iar după ce l-au consultat, medicii au sesizat autoritățile. Bărbatul a mărturisit medicilor și polițiștilor că și-a bătut singur cuiul în frunte cu ajutorul unei pietre. El a spus că se află într-o stare de disperare din cauza lipsei unui loc de muncă și acesta a fost motivul pentru care a recurs la acest gest.

În urma verificărilor s-a descoperit că pe numele românului exista un mandat de executare a pedepsei, emis de Parchetul din Ferrara. El avea de executat un rest de închisoare de doi ani.

Polițiștii au deschis o anchetă

Confruntați cu acest caz șocant, greu de imaginat, încearcă să stabilească dacă bărbatul s-a rănit singur sau dacă a fost victima unei agresiuni despre care nu vrea să o mărturisească. Potrivit informațiilor furnizate presei italiene, declarațiile pe care le-a dat au fost confuze și incomplete, inclusiv din cauza stării în care se afla.

Românul a fost supus unei intervenții chirurgicale pentru îndepărtarea obiectului, iar acum se află sub pază în spital. După ce se va reface, românul va fi transferat în penitenciar pentru a executa pedeapsa rămasă de doi ani.

Autoritățile au precizat că bărbatul era dat în urmărire de aproximativ 5 ani, perioadă în care a reușit să evite executarea pedepsei.

Caz șocant la penitenciarul din Botoșani

Astfel de situații nu sunt singulare în penitenciarele din România. Un caz șocant similar a fost relatat de presă în urmă cu mai mulți ani. La începutul anului 2020, doi deţinuţi din Suceava, încarceraţi la Penitenciarul Botoşani, şi-au bătut cuie în frunte motivând că nu mai rezistă în închisoare. Ei îl acuzau pe gardianul, şef de secţie, că le făcea viaţa un iad şi au recurs la gest în semn de protest.

În contextul unui alt caz similar, care s-a petrecut la Penitenciarul din Craiova, şeful secţiei de neurochirugie a Spitalului de Urgenţă Craiova, de la acea vreme, vorbea despre „o adevărată modă” printre deținuți. La momentul respectiv, acesta spunea că au existat și persoane care au murit din acest motiv, pentru că și-au bătut cuie în cap.

„Este foarte mare riscul, din păcate nu putem scoate cuiul pur şi simplu pentru că este înfipt foarte adânc. E un risc de infecţie, iar o infecţie care se propagă la cap îi pune viaţa în pericol”, spunea atunci, şeful secţiei de neurochirugie a , Alexandru Cameniţă.