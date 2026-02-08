B1 Inregistrari!
Tragedie în Italia: Sergiu, românul dat dispărut acum două săptămâni, găsit mort lângă o cascadă

08 feb. 2026
Sursa foto: publika.md
Românul dat dispărut în urmă cu două săptămâni, a fost găsit. Sergiu Cătălin Cosoiu, un antreprenor în vârstă de 46 de ani, fusese dat dispărut de familie încă din data de 23 ianuarie. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit sâmbătă dimineață de un grup de turiști în apropierea cascadelor Tre Santi, din localitatea Sarnano, regiunea Marche, potrivit libertatea

Cum a fost găsit românul dat dispărut

Trei excursioniști care parcurgeau un traseu montan au observat trupul bărbatului într-o zonă greu accesibilă, acoperită de vegetație deasă. Aceștia au alertat imediat autoritățile, însă intervenția a fost extrem de dificilă. Din cauza terenului accidentat, echipele de salvare au fost nevoite să meargă pe jos aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la victimă.

Medicii sosiți la fața locului au putut doar să constate decesul, estimând că bărbatul era mort de câteva zile. Ulterior, trupul a fost recuperat cu o targă specială și transportat la baza muntelui, unde așteptau ambulanțele.

Care sunt ipotezele anchetatorilor

Sergiu, rezident în San Severino, era proprietarul unei firme de construcții și tatăl a doi copii. Anchetatorii iau în calcul două scenarii principale pentru moartea sa: o cădere accidentală de pe o stâncă de aproximativ 50 de metri sau o problemă medicală subită apărută în timpul expediției. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medicii legiști în perioada următoare.

Această tragedie vine la scurt timp după un alt incident mortal în care a fost implicat un cetățean român. Joi dimineață, Florin, un bărbat de 57 de ani, a murit într-o fabrică din localitatea Cambiago. Acesta a fost strivit de o placă metalică chiar în ziua în care familia îl aștepta acasă pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale.

