Românul dat dispărut în urmă cu două săptămâni, a fost găsit. Sergiu Cătălin Cosoiu, un antreprenor în vârstă de 46 de ani, fusese dat dispărut de familie încă din data de 23 ianuarie. Trupul său neînsuflețit a fost descoperit sâmbătă dimineață de un grup de turiști în apropierea cascadelor Tre Santi, din localitatea Sarnano, regiunea Marche, potrivit libertatea
Trei excursioniști care parcurgeau un traseu montan au observat trupul bărbatului într-o zonă greu accesibilă, acoperită de vegetație deasă. Aceștia au alertat imediat autoritățile, însă intervenția a fost extrem de dificilă. Din cauza terenului accidentat, echipele de salvare au fost nevoite să meargă pe jos aproximativ 40 de minute pentru a ajunge la victimă.
Medicii sosiți la fața locului au putut doar să constate decesul, estimând că bărbatul era mort de câteva zile. Ulterior, trupul a fost recuperat cu o targă specială și transportat la baza muntelui, unde așteptau ambulanțele.
Sergiu, rezident în San Severino, era proprietarul unei firme de construcții și tatăl a doi copii. Anchetatorii iau în calcul două scenarii principale pentru moartea sa: o cădere accidentală de pe o stâncă de aproximativ 50 de metri sau o problemă medicală subită apărută în timpul expediției. Cauza exactă a morții urmează să fie stabilită de medicii legiști în perioada următoare.
Această tragedie vine la scurt timp după un alt incident mortal în care a fost implicat un cetățean român. Joi dimineață, Florin, un bărbat de 57 de ani, a murit într-o fabrică din localitatea Cambiago. Acesta a fost strivit de o placă metalică chiar în ziua în care familia îl aștepta acasă pentru a sărbători ziua de naștere a fiicei sale.