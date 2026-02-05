Un român aflat la închisoare în Italia pentru o dublă crimă a încercat să evadeze, folosind o funie improvizată din cearșafuri. El a fost prins de un gardian care patrula în perimetrul închisorii.

Cum a încercat să evadeze românul deținut

Vasile Frumuzache a încercat să evadeze din închisoarea Sollicciano pe 4 februarie, în timpul orei de exerciții fizice, scrie

Sindicatul poliției penitenciare Osapp a transmis că acesta a reușit să treacă peste zidul curții de exerciții și apoi zidul perimetral, folosind o frânghie făcută din cearșafuri.

Numai că un gardian care patrula în perimetrul închisorii l-a văzut și l-a dus înapoi în celulă.

Canio Colangelo, reprezentant al sindicatului, l-a lăudat pe gardian, dar și-a exprimat „îngrijorarea profundă cu privire la securitatea închisorii care, încă o dată, s-a dovedit a fi plină de lacune”.

Pentru ce fapte a fost condamnat românul în Italia

Vasile Frumuzache are 33 de ani și era agent de pază. El a fost condamnat după ce a recunoscut că a ucis două escorte românce: Ana Maria Andrei (27 de ani), omorâtă în Montecatini Terme (Pistoia) în august 2024, și Maria Denisa Paun (30 de ani), ucisă în Prato, în mai 2025.