Rosalynn Carter, soția fostului președinte american, Jimmy Carter, a murit la vârsta de 96 de ani

Rosalynn Carter, soția celui de-al 39-lea președinte Jimmy Carter, a murit în casa cuplului din Georgia, la vârsta de 96 de ani. Fosta primă doamnă, care , i-a fost un aliat extrem de loial de-a lungul carierei politice soțului.

A fost o mare susținătoare a soțului său

Vineri, familia ei a anunțat că este îngrijită de asistență medicală la domiciliu, alăturându-se soțului ei în vârstă de 99 de ani în tratamentul de final al vieții în reședința cu un etaj din Plains, pe care o împărțeau de când Jimmy Carter a fost ales senator al statului Georgia în 1962.

Fostul președinte se afla acolo din februarie, după ce a refuzat alte intervenții medicale pentru problemele sale de sănătate, potrivit

„Rosalynn a fost partenerul meu egal în tot ceea ce am realizat vreodată”, a spus Jimmy Carter într-o declarație publicată duminică după-amiază de Centrul Carter. „Ea m-a îndrumat și încurajat când am avut nevoie. Cât timp Rosalynn a fost pe lume, am știut întotdeauna că cineva mă iubește și mă sprijină.”

Fosta primă doamnă s-a născut cu numele Eleanor Rosalynn Smith în august 1927, în Plains, un mic oraș rural de mai puțin de 600 de locuitori, unde s-a născut și a crescut și soțul ei.

Ea i-a fost un aliat extrem de loial de-a lungul carierei sale politice, atât la Casa Albă, cât și în anii săi ca diplomat internațional respectat, după încheierea mandatului său unic în 1981.

A fondat Institutul Rosalynn Carter pentru Îngrijitori în 1987 și a rămas activă în organizație în ultimii ei ani.

Prima doamnă Jill Biden i-a adus duminică un omagiu în timpul unui eveniment din Virginia. Joe Biden a spus că fosta primă doamnă era „integră”.

Fostul președinte George W Bush și soția sa, Laura Bush, au numit-o într-o declarație pe Carter „o femeie demnă și puternică”.