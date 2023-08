Rudolph Giuliani, fostul primar al orașului New York s-a predat în dosarul lui Trump care vizează alegerile

Fostul avocat personal al lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, s-a predat, miercuri, la o închisoare din comitatul Fulton din Georgia, pentru a înfrunta acuzaţiile legate de acţiunile pe care este acuzat că le-a făcut după alegerile din 2020 potrivit Reuters.

Trump ar urma să se predea joi

Giuliani, fost procuror federal şi fost primar în New York City, a fost obligat la plata unei cauţiuni de 150.000 de dolari şi să nu ia legătura cu vreunul din cei 18 co-inculpaţi sau martori în acest dosar, potrivit documentelor instanţei.

”Această punere sub acuzare este o parodie”, le-a spus Giuliani reporterilor, după ce s-a prezentat la închisoare. ”Este un atac la Constituţie”, a adăugat el.

Şapte alţi co-inculpaţi ai lui Trump în acest dosar penal deschis de procurorul districtual din comitatul Fulton Fani Willis care îl acuză pe acesta şi pe asociaţii săi că au încercat să schimbe rezultatele alegerilor din 2020 din Georgia s-au predat şi ei la închisoarea din Atlanta, potrivit documentelor autorităţilor.

Trump ar urma să se predea joi pentru a înfrunta cea de-a patra punere sub acuzare penală din acest an. Ceilelaţi zece co-inculpaţi numiţi în punerea sub acuzare din Georgia au termen până vineri să se predea.