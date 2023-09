Rupert Murdoch îi dorește moartea lui Donald Trump destul de des, Michael Wolff, autorul biografiei miliardarului

Rupert Murdoch îl detestă atât de mult pe Donald Trump, încât miliardarul nu doar că s-a propus pe el drept candidat la președinție, ci îi dorește adesea moartea, scrie autorul Michael Wolff în noua sa carte așteptată cu nerăbdare despre mogulul mass-media, The Fall: The End of Fox.

Murdoch, în vârstă de 92 de ani, a devenit „un dușman înverșunat” al fostului președinte american în vârstă de 77 de ani

Potrivit lui Wolff, Murdoch, în vârstă de 92 de ani, a devenit „un dușman înverșunat” al fostului președinte american în vârstă de 77 de ani, exprimându-și de multe ori uimirea și dezamăgirea că Donald Trump mai trăiește: „Totul s-ar rezolva dacă…” și „Cum de mai este încă în viață, cum poate?

Cartea a fost anunțată luna trecută și va fi publicată în SUA marțea viitoare. a obținut o copie. Wolff a scris trei cărți despre Trump – Fire and Fury, Siege and Landslide – și The Man Who Owns the News. În cea de-a doua carte a lui Murdoch, el spune că este „jurnalistul care nu este angajatul său dar care îl cunoaște cel mai bine pe Murdoch”.

Wolff spune că sursele sale sunt „conversații care au avut loc de-a lungul multor ani… scene și evenimente la care am asistat personal sau pe care le-am recreat cu ajutorul participanților la ele”.

După ce Trump a intrat în politica americană în 2015, câștigând Casa Albă în anul următor, el, împreună cu un partid republican din ce în ce mai extrem, Fox News și alte proprietăți din imperiul media de dreapta al lui Murdoch au format o relație simbiotică.

Dar s-a raportat de multă vreme că Murdoch s-a certat cu Trump – un proces în care, potrivit lui Wolff, l-a văzut pe Murdoch susținând personal apelul Fox News din Arizona pentru Joe Biden în noaptea alegerilor din 2020.

„Dintre toți inamicii implacabili ai lui Trump, Murdoch devenise unul care aproape că făcea spumă la gură. Comportamentul său relativ calm de la începutul președinției lui Trump, unde, cu un oftat, l-a putut respinge doar ca fiind un „nenorocit de idiot” devenise acum furie în toată regula. Moartea lui Trump a devenit o temă foarte abordată de Murdoch: „Tuturor ne-ar fi mai bine dacă…? „Totul s-ar rezolva dacă…”, „Cum de mai este în viață, cum?” și „Ai văzut cum arată? Ce mănâncă?”

Trump a susținut în mod regulat că este excepțional de apt pentru vârsta sa, afirmații susținute de medici când era la Casa Albă. De asemenea, susține că este mai apt din punct de vedere mental pentru o funcție decât Biden, succesorul său în vârstă de 80 de ani.