O nouă serie de atacuri aeriene de amploare au lovit marți dimineață infrastructura energetică a Ucrainei și capitala , potrivit autorităților ucrainene. Rusia a raportat, la rândul său, cel puțin trei morți în sudul țării, în urma unor atacuri atribuite forțelor ucrainene.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, țara se află sub un nou val de bombardamente masive: „Un atac masiv combinat al inamicului împotriva infrastructurilor energetice este în desfășurare”, conform Agerpres.

Odată cu apropierea iernii, continuă strategia deja cunoscută: lovirea centralelor electrice, a stațiilor de transformare și, mai recent, a instalațiilor de gaze. Campania, începută încă din 2022, a provocat deja pene majore de curent în toată Ucraina, iar autoritățile se tem că sezonul rece va aduce un nou val de întreruperi.

Atacuri ucrainene în sudul Rusiei

Kievul ripostează vizând obiective energetice și logistice din Rusia. În cursul nopții de luni spre marți, un atac aerian ucrainean a provocat victime la Marea Azov.

Primarul orașului Taganrog a anunțat: „Cel puțin trei morți și trei răniți”, ca urmare a loviturilor. În regiunea Krasnodar, atacurile ucrainene au fost descrise ca fiind printre cele mai intense de până acum.

Guvernatorul Veniamin Kondratiev a transmis: „Noaptea trecută, regiunea Krasnodar a suferit unul dintre cele mai susținute și masive atacuri din partea regimului de la Kiev. Șase locuitori din regiune au fost răniți, iar cel puțin 20 de case din cinci municipalități au fost avariate.”

Noi explozii în Kiev

Mai multe explozii au fost auzite la Kiev după activarea sirenelor la nivel național. Autoritățile vorbesc despre cel puțin șase persoane rănite.

Șeful administrației militare a capitalei a avertizat: „Există o amenințare cu rachete în toată Ucraina”, precizând că „Drone Shahed și rachete de croazieră inamice sunt în aer. Există, de asemenea, o amenințare de lansări de rachete balistice și +Kinjal+.”

Apărarea aeriană a fost activată imediat, iar mai multe rachete au fost doborâte deasupra orașului. Primarul Vitali Kliciko a anunțat perturbări în aprovizionarea cu apă și energie electrică.

Atacuri reciproce

Atacurile reciproce vin într-un moment sensibil, după ce Rusia a amenințat că își va intensifica bombardamentele dacă Ucraina nu acceptă planul de pace în 28 de puncte formulat de președintele american Donald Trump.

Moscova a respins deja contrapropunerea europeană, considerând-o nealiniată intereselor sale.