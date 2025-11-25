B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev

Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev

Selen Osmanoglu
25 nov. 2025, 07:28
Rusia a atacat din nou infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Atacuri ucrainene în sudul Rusiei
  3. Noi explozii în Kiev
  4. Atacuri reciproce

O nouă serie de atacuri aeriene de amploare au lovit marți dimineață infrastructura energetică a Ucrainei și capitala Kiev, potrivit autorităților ucrainene. Rusia a raportat, la rândul său, cel puțin trei morți în sudul țării, în urma unor atacuri atribuite forțelor ucrainene.

Ce s-a întâmplat

Potrivit Ministerului ucrainean al Energiei, țara se află sub un nou val de bombardamente masive: „Un atac masiv combinat al inamicului împotriva infrastructurilor energetice este în desfășurare”, conform Agerpres.

Odată cu apropierea iernii, Moscova continuă strategia deja cunoscută: lovirea centralelor electrice, a stațiilor de transformare și, mai recent, a instalațiilor de gaze. Campania, începută încă din 2022, a provocat deja pene majore de curent în toată Ucraina, iar autoritățile se tem că sezonul rece va aduce un nou val de întreruperi.

Atacuri ucrainene în sudul Rusiei

Kievul ripostează vizând obiective energetice și logistice din Rusia. În cursul nopții de luni spre marți, un atac aerian ucrainean a provocat victime la Marea Azov.

Primarul orașului Taganrog a anunțat: „Cel puțin trei morți și trei răniți”, ca urmare a loviturilor. În regiunea Krasnodar, atacurile ucrainene au fost descrise ca fiind printre cele mai intense de până acum.

Guvernatorul Veniamin Kondratiev a transmis: „Noaptea trecută, regiunea Krasnodar a suferit unul dintre cele mai susținute și masive atacuri din partea regimului de la Kiev. Șase locuitori din regiune au fost răniți, iar cel puțin 20 de case din cinci municipalități au fost avariate.”

Noi explozii în Kiev

Mai multe explozii au fost auzite la Kiev după activarea sirenelor la nivel național. Autoritățile vorbesc despre cel puțin șase persoane rănite.

Șeful administrației militare a capitalei a avertizat: „Există o amenințare cu rachete în toată Ucraina”, precizând că „Drone Shahed și rachete de croazieră inamice sunt în aer. Există, de asemenea, o amenințare de lansări de rachete balistice și +Kinjal+.”

Apărarea aeriană a fost activată imediat, iar mai multe rachete au fost doborâte deasupra orașului. Primarul Vitali Kliciko a anunțat perturbări în aprovizionarea cu apă și energie electrică.

Atacuri reciproce

Atacurile reciproce vin într-un moment sensibil, după ce Rusia a amenințat că își va intensifica bombardamentele dacă Ucraina nu acceptă planul de pace în 28 de puncte formulat de președintele american Donald Trump.

Moscova a respins deja contrapropunerea europeană, considerând-o nealiniată intereselor sale.

Tags:
Citește și...
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Externe
Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Externe
Au crezut că e moartă, dar cu doar câteva momente înainte de incinerare, au auzit bătăi în sicriu
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Externe
Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a mers pe jos mai multe zile, fără oprire. Ce distanță a parcurs
Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva
Externe
Negocieri pe planul Trump. Aspectele legate de Europa şi NATO, eliminate din proiectul negociat la Geneva
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Externe
Meghan Markle divorțează de Prințul Harry? Gestul care a stârnit speculații. Cum a fost văzută actrița
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Externe
Negocieri de pace umbrite de noi atacuri. Armata rusă a bombardat mai multe obiective civile din Ucraina. MApN a ridicat avioanele
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Externe
Planul lui Trump, actualizat. Delegațiile Statelor Unite și Ucrainei au elaborat o nouă versiune a documentului
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Externe
Șapte ani de închisoare pentru o invitație la ceai. Condamnarea a fost pronunțată în Rusia
Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
Externe
Prima rundă de negocieri s-a încheiat la Geneva. Marco Rubio apreciază progresul realizat pe planul lui Trump
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Externe
Franța instituie serviciul militar voluntar. Președintele Macron așteptat să facă anunțul
Catalin Drula
Ultima oră
09:23 - Legea pensiilor private în dezbatere la CCR. Este așteptată o decizie pe restricțiile impuse de guvern la retragerea beneficiilor
09:18 - Locuitorii din Galați și Vrancea, avertizați prin RO-Alert: „Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian”
09:15 - Atacuri aeriene pakistaneze în Afganistan: cel puțin 10 morți, inclusiv copii
09:00 - Ministerul Transporturilor a lansat competiția pentru un loc în CA a Portului Constanța
08:47 - Percheziții într-un dosar privind emiterea de acte de identitate cu domiciliul fictiv. Sunt vizați primar și funcționari publici
08:45 - O explozie violentă, cauzată de o butelie GPL, a zguduit un bloc din Însurăței. Pagube majore și panică printre locatari
08:24 - Vremea în România, 25 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
00:03 - Anastasia Soare, mărturisire neașteptată. De ce și-a concediat „Regina Sprâncenelor” propria fiică: „I-am zis că nu îi pot da suma respectivă”
23:47 - 68 de cărți de identitate emise cu documente false, anulate de Sectorul 6! 300 de procese sunt pe rol
23:24 - Mihai Tatulici: Bucureștiul e un megaloderanj. Nimeni nu-l poate face coerent, poate să vină și Sfântul Duh (VIDEO)