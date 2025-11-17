Poliția din Moscova a lansat o operațiune de căutare, după ce capul unui băiat a fost descoperit într-un iaz.

De ce ar fi murit victima ale cărei rămășițe au fost găsite într-un iaz din Moscova

Rapoartele inițiale sugerează că copilul al cărui cap a fost găsit la Moscova a fost strangulat și apoi decapitat. Cauza preliminară a morții băiatului este, în prezent, asfixierea. Potrivit unei publicații ruse, pe gâtul copilului au fost găsite urme și vânătăi, sugerând strangularea forțată.

Școlarul nu a fost încă identificat, dar se crede că avea între șapte și zece ani. Rapoartele inițiale sugerează că a fost ucis acum trei zile.

Nu s-au descoperit alte rămășite umane în timpul căutării ample, pe toată suprafața lacului, a .

Capul victimei ar fi fost găsit într-un rucsac care, la rândul lui, era într-o pungă de plastic de culoare roșie, potriviti .

Descoperirea macabră a fost făcută în urmă cu o zi, de către un grup de muncitori. Aceștia au alertat imediat poliția, iar camerele de securitate sunt verificate pentru dovezi.

Principalul suspect ar avea o înălțime de aproximativ 1,80 m și o constituție medie. Bărbatul la care se face referire a fost văzut în urmă cu trei zile în timp ce arunca o pungă în iazul Golyanovsky.

Un caz similar a avut loc în Italia

Descoperirea macabră de la Moscova vine la doar câteva zile după ce un copil de 2 ani a murit la o creșă, după ce a fost „strangulat” de propriul pulover. Leonardo Ricci a fost găsit fără suflare de îngrijitorii grădiniței din Bibbiena, lângă Arezzo, Italia. Se pare că se juca în grădina creșei când hanoracul său s-a încurcat într-un copac.

Medicii i-au aplicat manevre de resuscitare timp de mai bine de o oră, dar, din păcate, copilul nu a mai putut fi salvat.

Grupuri de localnici au fost văzuți plângând la porțile creșei. Primarul orașului Bibbiena, Filippo Vagnoli, a vizitat locul tragediei, în timp ce procurorii au lansat o anchetă pentru ucidere din culpă. Creșa va rămâne închisă o perioadă.

„Nu avem cuvinte care să poată alina durerea sfâșietoare a părinților și a familiei copilului care și-a pierdut viața în această dimineață. Tragedia este și durerea noastră, pentru că îi simțim pe copiii care ne întâmpină cu un zâmbet în fiecare dimineață ca fiind ai noștri. Personalul nostru, șocat și distrus de tragedie, s-a pus la dispoziția anchetatorilor”, au declarat reprezentanți ai instituției.