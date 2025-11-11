B1 Inregistrari!
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal

Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal

Adrian Teampău
11 nov. 2025, 10:20
Rusia a luat la țintă baza Mihail Kogălniceanu. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG 31 echipat cu rachete Kinjal
MIG - 31 Sursa foto: Wikipedia
Cuprins
  1. FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG-31
  2. Care sunt performanțele rachetei Kinjal

FSB, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, susține că a dejucat un complot pentru deturnarea unui avion MIG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Rușii susțin că a fost vorba despre o operațiune a spionajului britanic și ucrainean.

FSB denunță un complot pentru deturnarea unui MIG-31

Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, urmașul fostului KGB, acuză un complot pus la cale de spioni britanici și ucraineni. Aceștia ar fi încercat să convingă piloții ruși să fure un avion de vânătoare MIG-31, echipat cu o rachetă hipersonică Kinjal. Pentru 3 milioane de dolari, aeronava urma să fie pilotată spre baza aviatică de la Mihail Kogăniceanu, conform Reuters.

FSB, citat de RIA Novosti, susține că avionul deturnat urma să fie doborât de apărarea antiaeriană a Românie, deasupra bazei NATO de la Constanța. Potrivit sursei rusești, Ucraina și Marea Britanie ar fi planificat o „provocare” la scară largă. Cazul a fost relatat și de agenția de presă rusă TASS. Aceasta a precizat că scopul urmărit era de a provoca „cea mai mare bază aeriană NATO”, de la Mihail Kogălniceanu.

„Măsurile luate au zădărnicit planurile serviciilor de informații ucrainene și britanice de a organiza o provocare la scară largă”, a transmis  FSB, potrivit RIA Novosti.

Televiziunea de stat a difuzat imagini cu mesaje și înregistrări ale unui bărbat despre care se spune că lucra pentru serviciile secrete ucrainene și britanice. Acesta ar fi oferit o recompensă de trei milioane de dolari unui pilot rus pentru a zbura cu un MiG în Europa. De asemenea, el i-ar fi garantat pilotului că-i va fi acordată și cetățenia britanică. Agenția Reuters a difuzat știrea precizând nu a putut verifica informațiile independent.

Care sunt performanțele rachetei Kinjal

Kinjal este o rachetă balistică lansată din aer pe care Moscova o numește hipersonică. Potrivit descrierilor oficiale, aceasta este capabilă să atingă viteze foarte mari. De asemenea, poate manevra traiectorii de zbor menite să îngreuneze urmărirea și interceptarea de către apărarea aeriană.

Declarațiile reprezentanților FSB vizează Marea Britanie pe care Rusia o consideră principalul său dușman din Europa. Moscova acuză Londra că alimentează războiul din Ucraina. Totodată,  serviciile secrete britanice sunt acuzate că ajută Ucraina să organizeze operațiuni pe teritoriul rus.

De partea cealaltă, Marea Britanie consideră invazia rusă din Ucraina ca fiind o acaparare de teritorii în stil imperial. Londra a avertizat în repetate rânduri că serviciile secrete ruse încearcă să semene haos în Marea Britanie și Europa. Scopul urmărit de Moscova este de a provoca haos și de a submina democrația.

Tags:
