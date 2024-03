Rusia bombardează intensiv instalațiile energetice și de gaz din Ucraina

Atac fără precedent asupra infrastructurii ucrainene. Ministerul rus al Apărării a anunțat că bombardează intensiv instalațiilor energetice și de gaze din sudul țării, ca răzbunare pentru atacurile pe care ucrainenii le-ar fi provocat, la rândul lor, asupra unor ținte strategice din Rusia.

Utilizând „arme aeriene de înaltă precizie cu rază lungă de acțiune” și drone, atacurile a avut ca țintă infrastructura critică, afectând semnificativ industria de apărare a Ucrainei și provocând pene de curent extinse în toată țara, potrivit

The Russian air force has conducted a massive strike on objects of energy infrastructure and the gas industry in , Russian defense ministry says.

