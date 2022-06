Rusia desfășoară prezență militară în America Centrală. Nicaragua a autorizat intrarea armatei

Lovitură pentru SUA! Statul Nicaragua va permite Rusiei să desfășoare trupe, avioane şi nave ruseşti pe teritoriul său. Guvernul a luat decizia după ce Joe Biden nu l-a invitat pe președintele nicaraguan Daniel Ortega la Summitul Americilor.

Într-un decret confirmat de Rusia, Ortega a autorizat ca trupele ruseşti să îndeplinească sarcini de aplicare a legii: „ajutor umanitar, misiuni de salvare şi căutare în situaţii de urgenţă sau dezastre naturale”, scrie

Guvernul nicaraguan a autorizat, de asemenea, prezenţa unor mici contingente de trupe ruseşti pentru „schimb de experiență şi formare”.

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a declarat că trupele ruse vor coopera la acțiuni umanitare şi de urgenţă, combaterea crimei organizate şi a traficului de droguri.

„Vorbim despre o procedură privind admiterea temporară a personalului militar străin pe teritoriul său pentru a dezvolta cooperarea în diverse domenii, inclusiv răspunsuri umanitare şi de urgenţă, combaterea crimei organizate şi a traficului de droguri”, a declarat Zakharova.

