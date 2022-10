Rusia pregătește o lovitură nucleară în Marea Neagră, avertizează presa britanică. NATO a trimis drone de supraveghere

Serviciile de informații ale NATO au relatat în legătură cu mișcările recente ale submarinului nuclear Belgorod, care ar fi părăsit baza sa din Marea Albă, situată pe coasta nord-vestică a Rusiei.

Submarinul Belgorod, despre care au relatat jurnaliștii britanici, poate lansa torpile nucleare Poseidon, capabile să lovească ținte situate la distanțe de mii de kilometri. Acestea ajung la viteze și de 200 de km pe oră. Rachetele nu generează căldură și sunt foarte greu de detectat.

President Putin is set to demonstrate his willingness to use weapons of mass destruction with a nuclear test on Ukraine’s borders, Nato is believed to have warned its members

