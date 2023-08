Rușii au atacat din nou cu drone portul Izmail de la Dunăre. Imagini dramatice filmate din Tulcea (VIDEO)

Armata rusă a lansat un nou atac cu drone Shahed în noaptea de marți spre miercuri asupra portului Izmail, situat în sudului regiunii Odesa, la 62 de KM de Galați.

Imaginile publicate pe rețele de socializare cu atacul din Izmail au fost filmate din Tulcea.

Cel puțin 10 drone Shahed au lovit porturile de la Dunăre. Din primele informații, dronele au avariat infrastructura portuară și au distrus un depozit de petrol.

: Footage taken from the Romanian border village of Tulcea shows fire in Izmail, Odesa oblast due to Russian Shahed drone attack.

— Faytuks News Δ (@Faytuks)