Rușii au organizat un concert în fața teatrului Mariupol, unde sute de ucraineni și-au pierdut viața

Potrivit unei înregistrări video distribuită pe Twitter, rușii au organizat un concert , unde aproape 600 de persoane s-ar fi adăpostit de bombardamente, potrivit

Anton Gherașenko, consilier în cadrul ministerului ucrainean de Interne, a făcut videoclipul public, unde pot fi observate două difuzoare amplasate în fața teatrului, în timp ce câteva zeci de persoane stau la distanță.

Difuzoarele redau muzică jazz, iar pe fațada clădirii pot fi de asemenea observate steaguri ale Republicii Separatiste Donețk, entitatea separatistă din estul Ucrainei sub a cărui administrație a intrat Mariupolul.

În același timp, oficialii ucraineni au anunțat că sute de persoane și-au pierdut viața în teatrul din Mariupol, bombardat de forțele ruse. În instituție, se adăposteau mai mulți civili, majoritatea fiind femei și copii.

La începutul lunii mai, o anchetă realizată de jurnaliștii de la Associated Press arăta că aproape 600 de persoane au fost ucise în interiorul și în fața teatrului din Mariupol.

Concert in front of theater where at least 600 people died when russia bombed it.

Cynicism does not even begin to describe what is happening in the city.

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en)