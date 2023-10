Rușii încearcă să cucerească Avdiivka, în timpul vizitei lui Zelenski la București. Orașul a fost bombardat masiv

Orașul Avdiivka, de la estul Ucrainei, a fost bombardat masiv, marți, în timpul vizitei lui Zelenski la București. Rușii încearcă să cucerească orașul, iar situația s-a agravat.

„Ruşii lovesc masiv cu artileria, de la ora (locală) 8.00 (şi ora României), fără întrerupere până acum (…). Inamicul încearcă să încercuiască oraşul”, declară, marţi, şeful Administraţiei Militare din Avdiivka, Vitali Barabas, conform

On Avdiivka, where Russians attempted an assault today. Butusov says a Russian column of 9 vehicles left Donetsk in an attempt to cut off Avdeevka. However, something happened to the first vehicle in the column 🙃

— Dmitri (@wartranslated)