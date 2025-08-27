S-a întors pantera neagră care pune pe jar autoritățile din Bulgaria! Unde ar fi fost văzută de data aceasta

B1 Inregistrari!
Răzvan Adrian
27 aug. 2025, 21:26
Foto ilustrativ / Sursa: Freepik

După ce vreme de câteva săptămâni bune, pantera neagră ar fi dispărut, se pare că autoritățile din regiunea Silistra, aflat în apropierea Călărașului, ar fi invocat o ședință de urgență după ce un localnic ar fi raportat luni prezența unei pantere negre în satele Șumenci și Bogdanți.

Poliția a început din nou să intensifice căutările, însă după primele verificări nu s-au găsit urme.

Cuprins:

  • Despre ședința organizată de autoritățile din Silistra
  • Cum a speriat pantera neagră localnicii în ultimele luni
  • Pantera ar fi fost văzută și în România

Despre ședința organizată de autoritățile din Silistra

Prefectul Iliyan Velikov a confirmat că reuniunea a fost programată pentru ora 12:00, în contextul alertei privind marele prădător.

„Un cetățean a semnalat luni, în jurul prânzului, prezența unui leopard negru între localitățile Șumenci și Bogdanți. Am dispus mobilizarea forțelor pentru verificarea zonei”, a declarat acesta, potrivit Novinite, citat de Știrile Pro TV.

Deși echipele de poliție au căutat în regiune în aceeași seară, primele controale nu au găsit urme ale animalului.

Cum a speriat pantera neagră localnicii în ultimele luni

Acesta nu este primul episod de acest tip. În ultimele săptămâni, nordul Bulgariei a fost locul mai multor semnalări cu privire la apariția unei „pantere negre”.

Experții spun că nu este o specie distinctă, ci un leopard melanistic, un prădător nocturn, foarte greu de observat, care preferă zonele stâncoase.

Prima sesizare oficială a avut loc pe 19 iunie, când animalul a fost observat într-un parc din orașul Shumen. Atunci, autoritățile au organizat o operațiune cu drone, camere termice, capcane și momeli, dar fără succes.

Pantera ar fi fost văzută și în România

Pe 30 iunie, două apeluri la 112 au raportat prezența panterei în județul Giurgiu, iar în noaptea de 1 spre 2 iulie, au fost primite alte sesizări în comuna Năsturel, județul Teleorman.

Animalul este căutat de aproape două luni, atât în Bulgaria, cât și în România. Specialiștii consideră că ar putea proveni dintr-o colecție privată și ilegală de animale exotice, care a scăpat de sub control.

Autoritățile din Silistra sunt în alertă, iar locuitorii sunt sfătuiți să fie prudenți. Rămâne de văzut dacă prădătorul celebru va fi prins sau dacă aparițiile frecvente sunt doar mituri.

