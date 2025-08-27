B1 Inregistrari!
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie

Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie

27 aug. 2025, 19:50
Descoperire cutremurătoare la Giurgiu: un bărbat și-a ținut tatăl mort în casă timp de nouă luni. Motivul pentru care a luat această decizie
Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Cadavrul unui bărbat de 84 de ani din Giurgiu, care a murit în luna ianuarie a acestui an, a fost păstrat de fiul său, timp de nouă luni, în casă. Fiul, în vârstă de 45 de ani, a luat această decizie pentru a continua să încaseze pensia părintelui său.

Cuprins:

  1. Cum s-a aflat adevărul
  2. De ce a murit bărbatul din Giurgiu

Cum s-a aflat adevărul

Totul a ieșit la iveală după ce cumnatul bătrânului decedat a reclamat polițiștilor că nepotul său nu îi permite accesul în locuința bărbatului de 84 de ani, din localitatea Malu, județul Giurgiu.

Miercuri, 27 august, polițiștii au continuat verificările privind sesizarea cumnatului, după ce, primele cercetări i-au ajutat să își dea seama că bătrânul de 84 de ani era mort încă din luna ianuarie a acestui an, însă fiul său nu declarase decesul. Decizia bărbatului de a nu anunța moartea propriului tată i-a oferit acestuia ocazia de a continua să încaseze pensia părintelui, fără drept.

De ce a murit bătrânul din Giurgiu

În urma examinărilor făcute cadavrului, nu au fost descoperite urme de violență, iar necropsia a arătat că decesul a survenit din cauze naturale, potrivit Observator News.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă, nedenunțare și înșelăciune.

