B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Externe » Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Selen Osmanoglu
25 aug. 2025, 11:36
Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Sursa foto simbol: Pixabay

Un zbor cu destinația Sankt Petersburg a aterizat de urgență la Tallinn, după ce aeroportul Pulkovo a fost închis în urma unor atacuri cu drone ucrainene.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Zborul, redirecționat

Ce s-a întâmplat

Un avion plin cu turiști ruși decolase din Egipt și urma să aterizeze pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Planurile au fost date peste cap în urma atacurilor cu drone asupra mai multor obiective de pe teritoriul rus, inclusiv portul Ust-Luga și zone din apropierea centralei nucleare Kursk. Aeroportul a fost închis pentru o vreme.

Zborul, redirecționat

Aeronava a fost redirecționată către Estonia și a aterizat la Tallinn la ora 5:33 dimineața, ora locală.

„Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn, conform Adevărul.

Pasagerii au fost nevoiți să aștepte, în timpul escalei, cinci ore și jumătate. Ei nu au avut voie să coboare din avion pe teritoriul estonian.

Ulterior, după redeschiderea aeroportului din Sankt Petersburg, aeronava a plecat din Tallinn la ora 11:08 către destinația inițială.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
Externe
Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Externe
Coșmarul unei familii care a plecat în vacanță în Grecia, cu oprire în Bulgaria: „Efectiv am avut un șoc. Băiețelul nostru e plin de mușcături!”. Sfaturi la întoarcerea din concediu
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Externe
Industria petrolieră rusească pusă la pământ de ucraineni. Moscova a ajuns să importe carburant din Belarus
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Externe
Ambasadorul SUA la Paris acuză administrația Macron de „lipsă de acțiuni suficiente” în lupta împotriva antisemitismului
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
Externe
Germania: Un român și-a ucis partenera și băiețelul și s-a sinucis. Fetița lor și-a revenit miraculos din comă, cu ajutorul bunicii
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Externe
O turistă a orbit după ce a băut un cocktail în vacanța în Bali. „Un singur pahar poate fi fatal” (VIDEO)
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Externe
Cancelarul Merz, despre un acord de pace în Ucraina: „Suntem la o distanţă de 10 kilometri şi am parcurs 200 de metri”
Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Externe
Însoțitor de zbor, concediat după ce a fost găsit drogat și complet dezbrăcat în toaleta avionului
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Externe
Trump, dezamăgit că întâlnirea Putin-Zelenski nu se va concretiza curând, anunță când va lua o decizie în privința războiului din Ucraina
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Externe
Clienții unui magazin, ajutați de un scanner inteligent să își aleagă alimentele. Cum funcționează
Ultima oră
12:03 - Britney Spears, fotografie provocatoare pe platformele sociale. Artista dă naștere la noi controverse
11:55 - (VIDEO) Un fost candidat la prezidențiale ar fi încercat să racoleze un minor. Cum acționează oamenii legii în acest caz
11:48 - O infecție fără simptome le împiedică pe femei să aibă copii. Testul care trebuie făcut anual pentru depistare și tratament la timp
11:38 - Trucuri pentru menținerea frumuseții. Ceaiuri care au efectul injecțiilor cu Botox
11:30 - Oana Țoiu, în deschiderea RADR: „Rusia rămâne principala provocare”. Ce a mai declarat ministrul
11:15 - România, printre țările UE cu cei mai puțini angajați care fac ore suplimentare la serviciu. Ce arată datele Eurostat
10:58 - Scenarii apocaliptice create de Inteligența Artificială. Orașele șterse de pe fața pământului într-un eventual război mondial
10:55 - Oana Roman rupe tăcerea! Cât de mult a suferit fiica ei din cauza tatălui: „Vedeam cum ea se degradează”
10:45 - Prin ce traume a trecut fiica Oanei Roman, după divorțul părinților: „Isa se degrada psihic și emoțional tot mai rău. El nu vine nici la momentele importante din viața ei”
10:33 - Vacanță de vis, transformată într-un coșmar. Mai multe femei au rămas blocate în apa încinsă a unui jacuzzi