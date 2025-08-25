Un avion cu turiști ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone

Un zbor cu destinația Sankt Petersburg a aterizat de urgență la Tallinn, după ce aeroportul Pulkovo a fost închis în urma unor cu ucrainene.

Ce s-a întâmplat

Zborul, redirecționat

Ce s-a întâmplat

Un avion plin cu turiști ruși decolase din Egipt și urma să aterizeze pe aeroportul Pulkovo din Sankt Petersburg.

Planurile au fost date peste cap în urma atacurilor cu drone asupra mai multor obiective de pe teritoriul rus, inclusiv portul Ust-Luga și zone din apropierea centralei nucleare Kursk. Aeroportul a fost închis pentru o vreme.

Zborul, redirecționat

Aeronava a fost redirecționată către Estonia și a aterizat la Tallinn la ora 5:33 dimineața, ora locală.

„Aeronava a fost deviată către Tallinn deoarece nu a putut ateriza la Pulkovo din cauza închiderii temporare”, a declarat Margot Holts, șefa departamentului de comunicare și marketing al aeroportului din Tallinn, conform .

Pasagerii au fost nevoiți să aștepte, în timpul escalei, cinci ore și jumătate. Ei nu au avut voie să coboare din avion pe teritoriul estonian.

Ulterior, după redeschiderea aeroportului din Sankt Petersburg, aeronava a plecat din Tallinn la ora 11:08 către destinația inițială.